Ces sociétés méconnues du Nasdaq (suite)

Verisk Analytics

Née en 1971, Verisk Analytics est une entreprise financière américaine spécialisée dans la gestion et l'évaluation du risque pour les compagnies d'assurances. Plus précisément, le groupe développe des solutions et des services d'analyse prédictive et d'aide à la décision dans les domaines de la souscription, de la notation, des réclamations en assurance, de la prévention des fraudes, des catastrophes et des risques climatiques, des chaînes d'approvisionnement, de l’immobilier, de la science actuarielle et de la prévision économique. Le groupe se targue d’être passé, depuis sa création, d’un organisme de notation consultatif à but non lucratif pour les assureurs américains (une sorte de bureau de tarification) à un leader mondial d’analyse de données et de pratiques d'entreprise éthiques.

Verisk, qui emploie près de 10 000 personnes, réalise 75% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis et environ 6 % au Royaume-Uni. Le secteur de l’assurance compte pour 71% de ses revenus, suivi par ceux de l'énergie et des marchés spécialisés (23%), et enfin des services financiers.

De 2012 à 2022, le groupe a affiché une croissance régulière de son chiffre d’affaires, pour le porter à 2.89 milliards de dollars en 2022. Pour les deux exercices à venir, les revenus sont attendus en léger repli. Les marges dégagées sont généreuses, parmi les plus élevées de la cote (entre 17% en 2017 et 37% en 2022). Versik jouit d’une bonne visibilité, mais est grevée par un fort endettement, un EBITDA faible et un PER élevé. A noter toutefois, le beau score ESG du groupe.

Splunk

Restons dans la data avec Splunk, une multinationale américaine née en 2003 qui produit des logiciels de collecte, de recherche, de suivi et d'analyse des données générées par des machines. Rentable en 2009, elle est entrée en bourse en 2012. Le groupe a élargi ses activités en 2013 avec l'acquisition d’un spécialiste de l'analyse de données d'appareils mobiles, puis en 2015, en tissant un partenariat avec un acteur de la cybersécurité.

40% du chiffre d'affaires sont issus de la vente de licences de logiciels de gestion des systèmes d'information, des applications et des bases de données. 25% proviennent des prestations de maintenance, et 35% des prestations de services cloud. Le groupe emploie 7000 personnes et réalise deux tiers de son activité aux Etats-Unis.

Le chiffre d’affaires de Splunk est en constante progression, et a été multiplié par 12 entre 2013 et 2022. En revanche, la dette du groupe est conséquente, les marges nettes largement négatives, les Capex sont attendus en forte hausse au cours des prochains exercices, la société n’offre pas de dividende, et sa valorisation est particulièrement élevée.

Okta, Inc

Poursuivons dans les logiciels avec Okta, un éditeur américain de logiciels dédiés à la gestion des identités et des accès. Il fournit des solutions cloud qui aident les entreprises à gérer et à sécuriser l'authentification des utilisateurs à leurs applications.

Fondée en 2009, la société réalise 80% de son business aux Etats-Unis. Le groupe emploie plus de 5000 personnes dans le monde, et compte 17 000 entreprises clientes, parmi lesquelles on peut citer les hexagonales Engie ou Renault. 96% des revenus sont générés par la vente d’abonnements.

Depuis son pic en 2021, à 33.5 milliards de dollars, la société a perdu plus des deux tiers de sa valeur boursière. En dépit de cette dégringolade, le groupe affiche des revenus en croissance constante, et cette croissance devrait se poursuivre dans les années à venir. En revanche, marge nette, EBITDA, marge d’exploitation, PER et BNA naviguent en territoire largement négatif. Et le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Exelon Corporation

Le petit dernier de la liste est une entreprise américaine de production et de distribution d'électricité. Né de la fusion de PECO Energy et de Unicom en 2000, Exelon compte 5,4 millions de clients pour l'électricité (pour 89% de ses revenus) et 485 000 clients pour le gaz naturel (pour environ 11% du chiffre d’affaires). Le groupe compte plus de 19 000 salariés.

En 2021, le groupe a annoncé la scission de son unité de production pour créer une nouvelle société indépendante cotée en bourse : Constellation Energy Corporation. Ce spin-off a été finalisé un an plus tard, le 1er février 2022, et a doté cette nouvelle société d’une capitalisation boursière de 17,3 milliards de dollars.

Cette séparation rend difficile l’évaluation des fondamentaux du groupe sur les dernières années. Avant cet événement, les revenus du groupe affichaient une solide croissance. Les marges ont, elles, évolué sur un modèle plus erratique, s’échelonnant de 3,55% en 2016 à 11.4% en 2022. Enfin, le groupe est affaibli par un très fort endettement, attendu à 41.6 milliards de dollars en 2023.