Nous poursuivons notre découverte des sociétés méconnues du S&P 500 avec 4 acteurs américains : NiSource, Pentair, WestRock Company et Sealed Air Corporation.

NiSource

NiSource est un acteur américain de l’énergie. Il distribue, transporte et stocke du gaz naturel (pour environ deux tiers de ses revenus), produit et achemine de l’électricité (pour environ un tiers). Le groupe, actif uniquement aux Etats-Unis, emploie plus de 7000 personnes et fournit de l’énergie à plus de 3 millions de foyers américains.

L’histoire de la société remonte au 19ème siècle, mais au fil d’acquisitions, de fusions puis de scissions, NiSource est née en tant qu’entité indépendante en 2015, quand elle s’est détachée de Columbia Pipeline Group.

Entre 2015 et 2019, le groupe affiche une croissance régulière de son chiffre d’affaires, avec laquelle il a renoué depuis 2020, année complexe. En revanche, sur la dernière décennie, les marges dégagées et le PER sont très irréguliers. A noter toutefois, le relativement bon score ESG de la société (B+) et le versement de dividendes plutôt stables.

Pentair

Pentairest un spécialiste de l’eau. Le groupe conçoit et commercialise des équipements et accessoires de piscine, ainsi que des systèmes de traitement de l'eau et des fluides, dédiés aux particuliers et aux professionnels. Ses produits comprennent des filtres, des réchauffeurs, des lumières, des commandes automatiques, des réservoirs, des vannes de contrôle, des produits de filtration, des solutions de récupération des gaz, des bioréacteurs, des systèmes de séparation, des pompes d'évacuation, d'alimentation, de transfert, de manutention des solides et des buses de pulvérisation.

Pentair emploie plus de 11 000 personnes et génère environ 70% de ses revenus aux Etats-Unis et environ 10% en Europe occidentale. Né en 1966, le groupe s’est séparé en mai 2018 de sa division électrique pour conserver la division eau, et ainsi revêtir sa forme actuelle.

Depuis 2019, la société affiche un chiffre d’affaires en croissance, des marges copieuses et constantes, et verserégulièrement un petit dividende. Sinon, l’entreprise paraît trop richement valorisée et jouit d’une faible visibilité.

WestRock Company

WestRock Company est spécialisé dans les emballages en papier et carton de boissons, d’aliments, de produits cosmétiques et pharmaceutiques, à destination des professionnels et du grand public. Né en 2015 de la fusion de MeadWestvaco et de RockTenn, le groupe emploie environ 50 000 personnes, est présent dans 30 pays et réalise 88% de son activité en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada).

Exception faite de l’année 2020 et des prévisions pour 2023, le chiffre d’affaires affiche une croissance constante. Les marges nettes oscillent généralement entre 4,4 et 4,8%, si l’on exclut 2016 et 2020, ainsi que 2018, où elles ont explosé à 11.7%. Le groupe verse un dividende régulier.

Compte tenu de ses revenus, des flux de trésorerie générés et de sa valeur d'entreprise, WestRock semble assez faiblement valorisé. En revanche, le groupe est très lourdement endetté et sa visibilité est faible. A noter, le très bon score ESG du groupe : A-.

Sealed Air Corp

Restons dans le packaging avecSealed Air Corporation qui conçoit et commercialise des systèmes et matériaux d'emballage, destinés au conditionnement des produits alimentaires, médicaux, industriels et de grande consommation. Les systèmes de protection et d’amortissement des chocs génèrent 42% des revenus tandis que les emballages alimentaires représentent 58% du chiffre d’affaires.

Le groupe, qui emploie plus de 16 000 personnes, réalise 60% de son activité aux Etats-Unis, bien qu’il soit actif dans 120 pays. En 2017, il a cédé sa division nettoyage professionnel ainsi que son activité d'hygiène alimentaire à Bain Capital Private Equity pour environ 3,2 milliards de dollars.

Depuis, le groupe affiche une croissance constante de son chiffre d’affaires et de son BNA. Les marges nettes sont irrégulières puisqu’elles s’échelonnent de 3.9% à 10.3% sur la période. La société est très endettée et apparaît richement valorisée.

Pour conclure, voici un graphique comparatif des 4 valeurs sur 5 ans.