Laurent Pignot Analyste Suivre 94 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Ces sociétés qui ont plus de 1000 bitcoins dans leur trésorerie 10/02/2022 | 17:37 Laurent Pignot 10/02/2022 | 17:37 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L’explosion du cours du bitcoin ces dernières années a poussé un certain nombre d’entreprises à prendre le pari d’ajouter la devise numérique dans leur trésorerie. Bien que certaines d’entre elles avancent que c'est l’aspect technologique que propose le Bitcoin qui les a séduit pour justifier leur investissement dans l’actif numérique, nous avons fort à parier que cette accumulation de BTC soit en réalité réalisée dans une optique de voir s’apprécier le cours de l’or numérique. Cap sur ces sociétés qui détiennent du BTC. Bitcoin quand je te tiens L'Amérique, avec les Etats-Unis en fer de lance, domine largement le classement des continents de domiciliation des sociétés détenant du BTC. Seulement quatre sociétés sortent du continent nord-américain avec Bitcoin Group SE en Allemagne, Argo Blockchain au Royaume-Uni, Nexon au Japon et Brooker Group’s en Thaïlande. Ces 17 sociétés détiennent à elles seules 250 807 BTC, soit au cours actuel l’équivalent de 11 milliards de dollars dont la moitié est détenue par MicroStrategy (MSTR). Parmi l’ensemble de ces sociétés, différentes activités sont représentées et elles possèdent un ratio capitalisation/détention de BTC qui varie fortement de l'une à l'autre.



A titre d’exemple, dans le tableau ci-dessous, en prenant MicroStrategy, la valorisation de ses actifs en BTC dépasse sa capitalisation boursière de 10%. Comparatif des sociétés possédant plus de 1000 bitcoins Ainsi nous remarquons qu’il existe une grande disparité entre les sociétés concernant leur ratio capitalisation/valorisation BTC. Seule MicroStrategy, avec son incontournable PDG-star de réseaux sociaux Michael Saylor, détient une valorisation de ses actifs en BTC supérieure à sa capitalisation boursière. Bien que Tesla ait annoncé détenir du bitcoin dans sa trésorerie, ils ne représentent finalement “que” 0,2% de celle-ci. Une question nous vient naturellement à l’esprit : “En détenant autant de bitcoins, le cours de l’action de MicroStrategy est-il corrélé au bitcoin ?” Une corrélation entre le bitcoin et MicroStrategy ? Corrélation : Bitcoin - MicroStrategy En calculant la volatilité des deux actifs ainsi que leur corrélation avec une périodicité hebdomadaire, nous pouvons poser un constat clair sur une période de trois ans. Le bitcoin (volatilité caractérisé par un écart-type de 72%) et MicroStrategy (volatilité 69%) ont quasiment la même volatilité mais avec des performances bien différentes comme on peut l’observer sur le graphique ci-dessus. Autrement dit, avec une source de stress similaire (volatilité), MSTR offre des performances bien moins importantes que le bitcoin sur ces trois dernières années. Après avoir tracé la droite de régression linéaire des variations d'un actif par rapport à l'autre (variations de MSTR en abscisses et bitcoin en ordonnées) on obtient un coefficient directeur de 0.49, ce qui nous indique que MSTR atténue les fluctuations d'un facteur 2 par rapport au cours du bitcoin (lorsque bitcoin progresse de 2%, MSTR à tendance à faire +0,5%). L'intensité de cette corrélation est de 0,52. Pour autant, le cours de MSTR présente un bruit équivalent à celui de bitcoin (nous venons de le voir avec le calcul de l'écart-type). Si nous considérons strictement que le risque est caractérisée par la volatilité du titre, il semble donc bien plus intéressant de se positionner sur le BTC que sur MSTR. Cependant, d'autres facteurs doivent être pris en compte par l'investisseur, tel que le drawndown max par exemple. MicroStrategy achète régulièrement des bitcoins et nous avons fort à parier que cette tendance continuera ces prochains mois. De son côté, les sociétés minières vont naturellement engranger de nouvelles unités étant donné qu’il s’agit du cœur de leur activité. Il y a de fortes chances que dans l’avenir, d’autres sociétés qui n’ont pas d’activité liée au bitcoin ajoutent de la crypto-devise dans leur trésorerie en espérant voir s’apprécier son cours. A titre d’exemple, c’est le célèbre cabinet KPMG Canada qui a récemment annoncé détenir des bitcoins et des ethers (la monnaie numérique d’Ethereum) dans sa trésorerie. Les montants n'ont pas été divulgués. Quelle sera la prochaine entreprise à faire de telles annonces ? Les pronostics sont lancés.

© Zonebourse.com 2022 1 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARGO BLOCKCHAIN PLC 0.71% 79.866 -18.92% BITCOIN (BTC/EUR) 1.87% 39601 -4.72% BITCOIN (BTC/USD) 2.41% 45476 -4.30% BITCOIN GROUP SE 0.25% 40.9 0.25% MICROSTRATEGY INCORPORATED 2.77% 458 -21.87% NEXON CO., LTD. -0.12% 2442 9.94% TESLA, INC. 0.22% 933.9 -11.81% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue