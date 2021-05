Cessez-le-feu élusif en Israël, combats à Gaza

par Nidal al-Mughrabi et Jeffrey Heller

GAZA/JERUSALEM, 18 mai (Reuters) - Les bombardements et les tirs de roquettes entre Israël et les factions armées palestiniennes se sont poursuivis, sans qu'aucun signe n'indique mercredi l'imminence d'un cessez-le-feu, malgré les appels internationaux à mettre fin à plus d'une semaine de combats.

Les dirigeants israéliens ont déclaré qu'ils poursuivaient leur offensive contre le Hamas et le Djihad islamique, mais un porte-parole militaire israélien a reconnu qu'avec un arsenal de missiles et de mortiers estimé à 12.000 dans la bande de Gaza, "ils ont encore suffisamment de roquettes à tirer".

Deux travailleurs thaïlandais ont été tués et sept autres personnes blessés par le tir d'une roquette contre une ferme israélienne située juste au-dessus de la frontière avec Gaza, a rapporté la police. Le Hamas et le Djihad islamique ont revendiqué l'attaque.

Des roquettes ont également été tirées tôt mercredi, et les sirènes d’alertes ont retenti dans la ville côtière d'Ashdod, au sud de Tel Aviv, et dans des communautés proches de la frontière de Gaza. Aucun dommage ou blessé n'a été signalé.

Selon les services médicaux de Gaza, 217 Palestiniens ont été tués, dont 63 enfants, et plus de 1.400 ont été blessés depuis le début des combats le 10 mai. Selon les autorités israéliennes, 12 personnes ont été tuées en Israël, dont deux enfants.

Selon l'agence humanitaire des Nations unies, près de 450 bâtiments, dont six hôpitaux et neuf centres de soins de santé, ont été détruits ou gravement endommagés dans la bande de Gaza depuis le début du conflit.

Israël a dénoncé le tir de plus de 3.450 roquettes depuis Gaza en direction de l'Etat hébreu, dont certaines n'ont pas atteint le territoire israélien tandis que d'autres ont été détruites par le système de défense antiaérienne Dôme de Fer.

DIPLOMATIE

La France a appelé mardi à une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu sur les affrontements entre Israël et les combattants palestiniens, tandis que des diplomates ont rapporté que les Etats-Unis estimaient qu'un communiqué public dans l'immédiat du Conseil de sécurité ne contribuerait pas à apaiser les tensions.

"Notre objectif est de parvenir à la fin de ce conflit. Nous allons évaluer jour après jour quelle est la bonne approche. Nous continuons à mener des discussions discrètes et intensives en coulisses, c'est l'approche tactique que nous privilégions pour le moment", a déclaré mardi Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche.

L'Égypte et les médiateurs de l'Onu ont également intensifié leurs efforts diplomatiques, et l'Assemblée générale de l'Onu discutera des violences jeudi.

L'Allemagne a appelé à un cessez-le-feu et a offert son assistance aux Palestiniens avant les discussions d'urgence de l'Union européenne. (version française Camille Raynaud)