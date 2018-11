Cet automne, PotNetwork Holdings, Inc. va lancer le « PotNetwork Magazine », qui vous révèlera les secrets du secteur du cannabis

Le principal site d’actualités du secteur présente sa nouvelle perspective entrepreneuriale sur le commerce du cannabis.

Le « PotNetwork News » de PotNetwork Holdings (www.potnetwork.com), la principale revue du secteur du cannabis, en matière d’actualité financière, politique et sectorielle s’apprête à lancer la première édition de son tout nouveau magazine imprimé. Le PotNetwork Magazine donne à la formidable équipe éditoriale de PotNetwork l’occasion d’offrir une analyse sans précédent des secrets de l’espace cannabis, tout en continuant de canaliser le style impartial et percutant qui a fait la renommée de PotNetwork.com.

Le PotNetwork Magazine explorera tous les secteurs de l’industrie du cannabis, depuis les sociétés auxiliaires jusqu’aux producteurs qui manipulent directement la plante. Il deviendra une ressource indispensable tant pour les leaders de l’industrie que pour les entrepreneurs en herbe. Le magazine offrira des analyses détaillées sur divers sujets tels que les produits à base de chanvre, les appareils de consommation, l’investissement et les finances, les technologies de pointe et bien plus encore.

« Il y a tellement d’histoires qui ne sont pas divulguées lorsque vous suivez les événements du jour », a déclaré Kevin Hagen, PDG de PotNetwork Holdings, la société mère de PotNetwork Media Group, Inc. « Avec le PotNetwork Magazine, nous pouvons raconter ces histoires. Qu’il s’agisse d’un propriétaire de boutique de vape, ou du PDG d’un producteur titulaire d’une licence, et pesant un milliard de dollars, nous pouvons maintenant prendre le temps de découvrir ce qui fait tourner l’industrie du cannabis. » Il a ajouté : « Pour la société mère, publier un magazine est passionnant, car on y développe et promeut notre position d’autorité informationnelle de l’industrie du cannabis, et notre mission en tant que société de médias. Parallèlement, nous restons concentrés sur la croissance rapide de notre portefeuille de produits CBD dérivés du chanvre, de notre autre filiale, Diamond CBD, Inc. (www.DiamondCBD.com) ».

Pour son numéro inaugural qui devrait paraître au quatrième trimestre 2018, le PotNetwork Magazine a prévu de nombreux articles passionnants. Nous examinerons de près le secteur de la technologie agricole, avec une rubrique sur la marijuana « maison », ainsi qu’une vaste analyse du nouveau mariage entre l’industrie des boissons et le cannabis. Le PotNetwork Magazine prévoit également quelques interviews approfondies que les lecteurs ne voudront pas manquer, notamment un article de fond avec George Scorsis, PDG de Liberty Health Sciences, l’une des sociétés de cannabis médical connaissant la plus forte croissance sur le marché à ce jour.

« Avec PotNetwork News, nous expliquons aux lecteurs ce qui se passe chaque jour dans l’industrie du cannabis », a déclaré Brandon A. Dorfman, rédacteur en chef de PotNetwork. « Avec le PotNetwork Magazine, nous pouvons proposer beaucoup plus à nos lecteurs, et leur dire non seulement ce qui se passe maintenant, mais aussi ce qui s’est passé auparavant et ce qui se passera dans le futur. On vit une période passionnante, et y participer est vraiment génial. »

Un vaste espace publicitaire et un lectorat sectoriel très engagé présentent aux entreprises de cette industrie une occasion unique de se connecter. Avec une circulation généralisée à tous les niveaux de l’industrie, du producteur au consommateur, les entreprises du cannabis devraient pouvoir s’appuyer sur un groupe démographique unique, introuvable ailleurs. Pour savoir plus en détail comment tirer parti de cette opportunité publicitaire unique, veuillez contacter advertising@potnetwork.com.

PotNetwork News est le premier site d’informations et d’actualités du secteur du cannabis, couvrant l’actualité financière, politique et sectorielle. Observant l’industrie du cannabis de l’extérieur, PotNetwork en décrit fidèlement tous les composants, du cannabis récréatif à la marijuana à des fins médicales, en passant par l’industrie du CBD, etc. PotNetwork News est publié par PotNetwork Media Group, Inc., une filiale de PotNetwork Holdings, Inc., et peut être consulté sur le Web à l’adresse suivante : www.potnetwork.com.

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) est une société cotée en bourse, qui agit en tant que société de portefeuille pour ses principales filiales, PotNetwork Media Group, Inc., éditeur de PotNetwork News et du PotNetwork Magazine ; et First Capital Venture Co., propriétaire de Diamond CBD, Inc., fabricant des produits Diamond CBD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Web www.potnetworkholding.com.

Diamond CBD se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation multinationale d’extraits de chanvre, de qualité supérieure, contenant un large éventail de cannabinoïdes et de dérivés du chanvre naturel. L’équipe Diamond CBD se compose de pionniers de l’industrie du chanvre, d’experts en produits naturels, de chimistes, de médecins et de scientifiques qui se consacrent à la production des huiles à base de cannabidiol (CBD), les plus pures et raffinées. Il en résulte la solide sélection suivante : huiles CBD, teintures, comestibles et liquides de vaporisation, soit les produits naturels les plus puissants que l’on puisse trouver. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Web www.DiamondCBD.com.

