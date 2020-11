Cet hiver, Green Shield Canada met la santé des membres du régime au premier plan grâce à l'accès gratuit aux soins virtuels de Maple

TORONTO, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Étant donné la saison du rhume et de la grippe qui bat son plein et les préoccupations généralisées à propos de la deuxième vague de COVID-19, Green Shield Canada (GSC) est heureuse d’annoncer une initiative de soins de santé virtuels procurant un soutien essentiel facilement accessible. À compter du 1er décembre 2020, GSC offrira un accès gratuit à Maple, le principal fournisseur de services de télémédecine au Canada, aux membres de ses régimes collectifs et pour étudiants pendant trois mois.



Grâce à ce partenariat, les membres de ces régimes (et les personnes à leur charge admissibles) peuvent utiliser la plateforme bilingue Maple pour communiquer directement avec un médecin autorisé à pratiquer au Canada en quelques minutes, par message instantané, appel vidéo ou audio. Cet accès est offert sept jours sur sept de 7 h à minuit (heure locale) dans toutes les provinces et tous les territoires.

Depuis la plateforme, les membres des régimes peuvent recevoir des conseils médicaux, des ordonnances, des demandes d’examen en laboratoire et plus encore. L’accès gratuit comprend jusqu’à quatre consultations par famille, alors que les ordonnances, si elles sont demandées par les patients, peuvent être livrées (sauf au Québec) par PocketPills, une importante pharmacie en ligne, ce qui rehausse encore plus la commodité du soutien virtuel.

« En tant qu’ardent défenseur des technologies numériques de la santé fondées sur des données probantes et de leur impact sur les soins de santé pour les Canadiens, la décision a été facile pour GSC de rehausser ses services afin de venir en aide aux membres de nos régimes pendant la crise sanitaire qui se poursuit », a affirmé Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC. « Nous ne laissons rien au hasard pour nous assurer que les membres des régimes obtiennent facilement et en toute sécurité les soins de santé dont ils ont besoin cet hiver. »

« Nous sommes très heureux de nous être alliés à GSC pour élargir l’accès aux soins de santé dans tout le pays », a ajouté le Dr Brett Belchetz, chef de la direction et cofondateur de Maple. « Il n’a jamais été aussi important d’éliminer les obstacles auxquels les Canadiens sont confrontés pour recevoir des soins de santé, notamment les longs déplacements, la peur des maladies infectieuses, le besoin de quitter la maison ou le travail ou la nécessité de faire garder les enfants pour un rendez-vous en personne. Et c’est ce que ce partenariat parvient à faire. »

GSC s’est associée à Maple pour la première fois en décembre 2019 afin d’offrir un accès à la télémédecine en tant que produit facultatif et complémentaire aux régimes de garanties et des tarifs préférentiels par visite pour les membres de ses régimes. Cette nouvelle initiative constitue la suite logique de l’évolution du partenariat.

