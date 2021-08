Cet hiver, Sunwing est de retour à l'aéroport international d'Ottawa avec des vols vers 11 destinations vacances

MONTREAL, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, les résidents de la capitale nationale auront l’embarras du choix pour leur escapade tropicale, car Sunwing a annoncé son retour à l’aéroport international d’Ottawa pour la saison hivernale 2021-2022. Les amoureux du soleil de la région d’Ottawa et de Gatineau pourront s’envoler facilement vers 11 destinations paradisiaques à travers les Caraïbes et le Mexique. Les vols hebdomadaires débuteront en novembre 2021 et seront offerts jusqu’en avril 2022.



« Après une année difficile, nous avons hâte de ramener les résidents de la capitale dans un paradis tropical sous notre aile », a dit Andrew Dawson, Président de la division Vacances Sunwing. « Avec 11 destinations parmi lesquelles choisir, nous offrirons plus d’itinéraires vers le Sud depuis cette ville de départ que tout autre voyagiste. Que les voyageurs souhaitent explorer la côte exotique de Los Cabos ou les plages ensoleillées de Punta Cana, il y en a pour tous les styles de voyage. »

Les vols suivants au départ d’Ottawa seront offerts :

Entre Ottawa et Montego Bay, Jamaïque, les dimanches du 12 décembre 2021 au 10 avril 2022.

Entre Ottawa et Puerto Plata, République dominicaine, les mardis du 7 décembre 2021 au 12 avril 2022.

Entre Ottawa et Punta Cana, République dominicaine, les samedis et les mercredis du 6 novembre 2021 au 9 avril 2022, ainsi que les lundis du 13 décembre 2021 au 11 avril 2022.

Entre Ottawa et Cancún, Mexique, les samedis du 6 novembre 2021 au 9 avril 2022, ainsi que les lundis et les vendredis du 13 décembre 2021 au 11 avril 2022.

Entre Ottawa et Puerto Vallarta, Mexique, les dimanches du 19 décembre 2021 au 27 mars 2022.

Entre Ottawa et Los Cabos, Mexique, les jeudis du 16 décembre 2021 au 31 mars 2022.

Entre Ottawa et Mazatlán, Mexique, les mardis du 14 décembre 2021 au 12 avril 2022.

Entre Ottawa et Cayo Santa Maria, Cuba, les vendredis du 12 novembre 2021 au 8 avril 2022.

Entre Ottawa et Varadero, Cuba, les dimanches et les jeudis du 14 décembre 2021 au 7 avril 2022.

Entre Ottawa et Cayo Coco, Cuba, les mardis du 16 novembre 2021 au 12 avril 2022.

Entre Ottawa et Holguín, Cuba, les mardis du 14 décembre 2021 au 12 avril 2022.



« Sunwing a toujours été un choix populaire auprès des vacanciers d’Ottawa et de Gatineau », a dit Mark Laroche, Président et directeur général de l’administration aéroportuaire de l’aéroport international d’Ottawa. « Avec l’augmentation de la demande refoulée des voyages et l’assouplissement des restrictions de voyage, l’offre très variée de destinations et de forfaits tout compris de Sunwing sera bien accueillie par les voyageurs qui ont hâte de s’envoler pour des vacances hivernales tant attendues. »

Les clients pourront choisir parmi une gamme d’hôtels pour tous les budgets et styles de voyage au départ d’Ottawa. Avec ses grandes piscines et son éventail de restaurants, le Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort est l’un des hôtels les plus populaires de la Riviera Maya. Situé sur la célèbre plage de Bavaro à Punta Cana, le Lopesan Costa Bavaro Resort Spa and Casino est un autre choix très apprécié des amoureux du soleil, avec des divertissements sans fin au The Boulevard, le complexe récréatif de l’hôtel. Les vacanciers pourront profiter pleinement de leur budget au Riu Ocho Rios, un hôtel récemment rénové en Jamaïque, qui offre aux clients de Sunwing des avantages RIU®-topia exclusifs tels que des repas sans réservation illimités et le Wi-Fi gratuit.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0cc7e36-7ad7-46f0-95d3-ee044ea04d18