Bourse de Paris : Cette fois, c'est fait ?

Quels sont les points à ne pas manquer ce matin ? Le bilan d'abord : en septembre, plusieurs indices ont rebondi après un mois d'août difficile. Wall Street a toujours des problèmes de riches : la place américaine sort de son meilleur trimestre depuis 2013, même si la fin septembre a été marquée par les signes avant-coureurs d'une méfiance accrue pour les valeurs technologiques. A Paris, le CAC40 surperforme toujours assez largement la majorité des autres indices européens en 2018.



Performances des principaux indices depuis le 1er janvier et palmarès du SBF120 (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir) Performances des principaux indices depuis le 1er janvier et palmarès du SBF120 (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir)



Dans l'actualité chaude, la perspective d'un accord entre les Etats-Unis et le Canada sur un Aléna rénové occupe bien évidemment le centre du jeu. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la Maison Blanche n'a pas encore officiellement communiqué mais les déclarations des différents protagonistes montrent qu'une issue positive est quasiment actée. En cas de confirmation, l'Amérique du Nord serait pourvue d'un nouveau cadre commercial. Rassurant. En revanche, rien de neuf du côté des discussions avec Pékin, si ce n'est que les deux dernières statistiques manufacturières chinoises montrent que la bataille douanière commence à peser. Et ce n'est pas fini. Vous lirez pas mal de commentaires ce matin sur la position de JP Morgan, qui a évolué sur ce point. Les stratèges de la banque ont modifié leur scénario de base : ils pensent que l'escalade va continuer entre Etats-Unis et Chine et que toutes les importations chinoises seront taxées en 2019 à hauteur de 25%. Le yuan devrait baisser et la banque centrale chinoise devrait le laisser filer. Un pronostic à valider dans les semaines qui viennent.



Les places financières chinoises sont lancées sur une série de jours fériés. Shanghai ne cotera pas de la semaine. Malgré la perspective d'un nouvel Aléna, les indicateurs avancés européens sont hésitants autour de 7h00.



Les temps forts économiques du jour



Les agences statistiques semblent s'être sont données le mot pour garantir que l'agenda du 1er octobre sera aussi épais que possible. En Europe :

8h00 : ventes de détail allemandes (consensus +0,4%)

9h50 : PMI manufacturier français (consensus 52,2)

9h55 : PMI manufacturier allemand (consensus 53,7)

10h00 : PMI manufacturier zone euro (consensus 53,3)

10h30 : PMI manufacturier britannique (consensus 52,6)

11h00 : taux de chômage en Europe (consensus 8,1%)

Aux Etats-Unis :

15h45 : PMI manufacturier (consensus 55,6)

16h00 : ISM manufacturier (consensus 60,1)

16h00 : dépenses de construction (consensus +0,5%)

Immatriculations de véhicules neufs (en soirée)



Les craintes sur la dette italienne ont fait reculer la monnaie unique à 1,15947 USD pour 1 EUR. L'or perd -0,2% à 1 188 USD l'once. Le baril est en revanche toujours aussi fringant : 73,54 USD pour le brut léger américain WTI et 83,20 USD pour le Brent de Mer du Nord.



Les principaux changements de recommandations



Jefferies réduit de 100 à 80 EUR son objectif sur AB Inbev mais reste à conserver.

Jefferies abaisse de 626 à 604 GBp son objectif sur Aviva, en restant acheteur.

Jefferies revalorise de 46,50 à 50 EUR son objectif sur Delivery Hero en restant acheteur.

Crédit Suisse réduit de 135 à 125 CHF son objectif sur Dufry, en restant neutre.

Jefferies abaisse de 45 à 42 SEK son objectif sur Munters, en restant à conserver.

Jefferies abaisse de 17 à 15 CHF son objectif sur OC Oerlikon en restant à conserver.

JP Morgan abaisse de surpondérer à neutre sa recommandation sur Sampo, en visant 50 EUR.

Goldman Sachs passe de vente à neutre sur Scor, revalorisé de 30 à 38 EUR.

JP Morgan abaisse de surpondérer à neutre sa recommandation sur Vestas, avec un objectif ramené de 500 à 450 DKK.

MainFirst passe de sousperformance à neutre sur Zalando, en visant 35 EUR.