Chahine Capital lance un nouveau fonds actions européennes flexible : Digital Stars EuroFlex

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chahine Capital, société de gestion pionnière de la gestion momentum quantitative, annonce le lancement de Digital Stars EuroFlex, nouveau fonds actions européennes flexible. Ce dernier a pour sous-jacent Digital Stars Europe Ex-UK et qui intègre en complément un moteur de couverture dynamique flexible 0-100% systématique. Les détenteurs de parts de Digital Stars EuroFlex profitent ainsi des capacités de surperformance de Digital Stars Europe Ex-UK et d’une couverture dynamique, calculée chaque mois, selon toute éventuelle perte du fonds sur 1 an glissant." Si Digital Stars EuroFlex est à son plus haut depuis un an, aucune couverture n'est appliquée et le fonds accompagne la hausse du marché. Si le fonds subit une perte de 5%, le niveau de couverture s'ajuste et atteint 50% pour atténuer le risque global du portefeuille. S'il est 10% en dessous de son plus haut observé sur un an, la couverture devient totale et sa performance n'est plus en lien avec la direction des marchés ", donne comme exemples la société de gestion.La couverture s'effectue par l'utilisation de Futures listés sur indices actions.Le lancement de Digital Stars EuroFlex s'accompagne également de la création du fonds Digital Stars Eurozone, un fonds comparable à Digital Stars Europe (fonds actions toutes capitalisations investi sur l'union européenne, la Norvège et la Suisse) à la différence qu'il est exclusivement investi en valeurs de la zone Euro.La société se développe avec désormais six fonds en gestion et apporte une nouvelle opportunité aux investisseurs dont l'approche est principalement patrimoniale.