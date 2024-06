Un système météorologique de haute pression pourrait apporter des températures record au centre et à l'est des États-Unis cette semaine, ont annoncé lundi les prévisionnistes du National Weather Service, menaçant une grande partie du pays d'une chaleur excessive pendant plusieurs jours.

Quelque 80 millions de personnes sont actuellement sous le coup d'un avis de chaleur ou d'un avertissement, car la chaleur devrait dépasser les 90 degrés Fahrenheit (32,2 degrés Celsius) et flirter avec les 100 degrés dans certaines régions, soit 20 degrés de plus que la moyenne à cette époque de l'année, a déclaré le météorologue Andrew Orrison du Service météorologique national.

Cette vague de chaleur survient alors que le pays s'apprête à célébrer mercredi la fête du 19 juin, qui commémore la fin de l'esclavage aux États-Unis en 1865. Bien que cette fête ne devienne officielle qu'en 2021, les Noirs américains, en particulier au Texas, la célèbrent traditionnellement en organisant des barbecues et d'autres activités en plein air.

Les autorités conseillent de s'hydrater, de limiter les activités intenses au soleil et de porter des vêtements légers.

Ces températures ne tiennent pas compte de l'humidité qui rendra la chaleur encore plus intense.

L'indice de chaleur dans certaines parties de l'Indiana, de l'Ohio et du Michigan, ainsi qu'en Nouvelle-Angleterre, pourrait atteindre trois chiffres, selon le NWS.

À New York, un communiqué commun des départements de la gestion des urgences et de la santé indique que des centres de rafraîchissement seront ouverts à partir de mardi et prévient que la forte chaleur est un "tueur silencieux". Les personnes âgées et les jeunes enfants, ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques ou enceintes, sont les plus à risque. La ville de Chicago a également annoncé l'ouverture de centres de rafraîchissement.

Le NWS déconseille de laisser les enfants et les animaux domestiques sans surveillance dans les voitures, étant donné que la lumière du soleil peut faire chauffer très rapidement l'intérieur d'une voiture et provoquer un coup de chaleur dans le véhicule.

Les températures devraient rester élevées jusqu'au week-end.