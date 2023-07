Près d'un quart de la population des États-Unis est sous le coup d'alertes à la chaleur extrême dimanche, tandis que la Nouvelle-Angleterre, déjà sous la pluie, se prépare à de nouvelles averses, a annoncé le Service météorologique national (NWS).

Les alertes à la chaleur s'étendent du nord-ouest du Pacifique à la Californie, en passant par le sud-ouest, le sud profond et la Floride.

Des températures de plus de 115 Fahrenheit (46 Celsius) sont prévues dans certaines zones du désert du sud de la Californie, ainsi qu'en Arizona et au Nevada. Le NWS indique que des records de chaleur seront probablement enregistrés dans le sud-ouest, sur la côte ouest du Golfe du Mexique et dans le sud de la Floride.

Des températures comprises entre 100 et 110 degrés Celsius sont prévues dans certaines parties du nord-ouest du Pacifique. Cela pourrait être particulièrement dangereux pour une région qui n'est pas habituée à la chaleur excessive, car de nombreux foyers ne disposent pas de climatisation centrale, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis.

La chaleur extrême qui sévit aux États-Unis, et pour laquelle des alertes ont été lancées pour plus de 80 millions de personnes, est due à une masse d'air anticyclonique qui s'est installée comme un dôme au-dessus des zones touchées, ce qui empêche les tempêtes de pluie d'arriver et d'apporter un temps plus frais, a indiqué le NWS.

La chaleur n'est pas près de s'atténuer.

La combinaison de températures caniculaires et de points de rosée excessivement élevés se traduira par une chaleur étouffante dans tout le Sud au cours de la semaine prochaine", a déclaré le NWS.

Sud au cours de la semaine prochaine", a écrit le NWS.

Les scientifiques affirment que le changement climatique induit par les combustibles fossiles annonce des conditions météorologiques plus extrêmes, comme celles observées aux États-Unis ces derniers jours, et avertissent que le monde doit réduire radicalement les émissions de carbone pour éviter ses effets catastrophiques.

ENCORE PLUS DE PLUIE

Le National Weather Service (NWS) a indiqué que certaines régions de la Nouvelle-Angleterre et du centre du littoral atlantique seraient frappées par des tempêtes "capables de produire des pluies torrentielles" à l'approche d'un front froid venant de l'ouest. Les zones à risque comprennent de grandes villes comme New York, Boston et Philadelphie.

"Étant donné que certaines parties du nord-est contiennent des sols saturés et sensibles en raison des fortes précipitations des dix derniers jours, il s'agit d'une configuration propice aux crues éclair qui pourraient être importantes dans les zones touchées", a déclaré le NWS dans ses prévisions de dimanche matin.

Le NWS a indiqué que le nord-est pourrait connaître des routes impraticables, des tornades et même des coulées de boue dans certaines zones de terrain élevé.

Au moins trois personnes ont été emportées et tuées par une crue soudaine samedi dans le canton d'Upper Makefield en Pennsylvanie, à environ 20 miles au nord-est de Philadelphie, a déclaré la police locale dans un communiqué écrit. Les sauveteurs ont déclaré dimanche qu'ils étaient à la recherche de trois ou quatre autres personnes qui n'ont pas été retrouvées dans la région.

Ces derniers jours, le nord-est du pays a été inondé. Le Vermont, en particulier, a signalé des inondations catastrophiques dans sa capitale, Montpelier, qui est à nouveau sous le coup d'une alerte aux crues soudaines ce dimanche.

En dehors du nord-est, le NWS prévoit de fortes pluies sur certaines parties des plaines centrales et de la moyenne vallée du Mississippi, ainsi que sur l'est du Texas, certaines parties de l'Arkansas et de la Louisiane et certaines parties de la côte du golfe du Mexique.