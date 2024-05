Si l'on en croit le mois de mai, Cuba s'apprête à vivre un été long et chaud, selon Osmel Valdes, conducteur de voiture à cheval à La Havane.

Cet habitant de La Havane, âgé de 52 ans, gère un service de transport dans les rues étouffantes de la capitale cubaine. Comme il est difficile de trouver de l'ombre, il pose un morceau de carton sur son cheval entre les trajets pour lui donner un peu de répit.

"Ce mois-ci, la chaleur a été terrible", explique-t-il.

Dans toute l'île, les températures estivales sont arrivées avec près de deux mois d'avance, aggravées par des pannes d'électricité qui durent des heures, dues à des pénuries de carburant et à des pannes de centrales électriques. Avec des températures nocturnes atteignant 27 degrés Celsius (80 degrés Fahrenheit) et des températures diurnes grimpant jusqu'à 35 C, il n'y a pas d'échappatoire, disent les habitants.

Le météorologue Ramon Perez, qui travaille pour le Centre climatique de Cuba, affirme que le mois de mai devrait être le plus chaud sur l'île des Caraïbes depuis 1951, date à laquelle on a commencé à tenir des registres.

"Le climat de Cuba devient progressivement de plus en plus chaud, en particulier les étés", a déclaré M. Perez à Reuters.

L'été dernier a été le plus chaud jamais enregistré et celui-ci s'annonce tout aussi étouffant, un phénomène que le météorologue attribue au réchauffement de la planète.

La fréquence et l'intensité croissantes des phénomènes météorologiques violents, tant sur terre que dans les océans, sont symptomatiques du changement climatique mondial induit par l'homme, qui alimente les phénomènes extrêmes, selon les experts.

Le phénomène météorologique El Nino, qui a commencé à s'affaiblir en mars, a également entraîné des températures terrestres et marines supérieures à la moyenne dans le monde entier.

Dans ces conditions, Cuba, qui se trouve à l'intersection de l'océan Atlantique, du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes, est exceptionnellement exposée à une saison des ouragans qui devrait être l'une des pires jamais observées.

Le centre climatique de Cuba indique qu'il y a 80 % de chances qu'au moins un ouragan frappe l'île cette saison.

Les prévisionnistes du gouvernement américain ont déclaré la semaine dernière que jusqu'à sept ouragans majeurs pourraient se former au cours d'une saison "extraordinaire" des ouragans de l'Atlantique en 2024, qui débutera le 1er juin.

À Cuba, les températures étouffantes s'ajoutent à une crise économique dévastatrice.

Cette combinaison a déjà épuisé des Cubains comme Nelson Jadier, un jeune homme de 28 ans trempé de sueur qui travaille dans un restaurant où il fait la cour aux clients depuis le trottoir.

"Le mois de mai a été très éprouvant pour ceux d'entre nous qui doivent travailler dans la rue pour mettre de la nourriture sur la table", a déclaré M. Jadier.