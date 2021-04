Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier : Rejoignez Le Village by CA Languedoc, accélérateur de start-up !

De nouvelles pépites sont attendues au Village by CA Languedoc, l'accélérateur créé par le Crédit Agricole du Languedoc, pour devenir les prochaines start-up à bénéficier d'un accompagnement entrepreneurial à 360°. A la clé pour les entreprises sélectionnées : un accès à des locaux professionnels de pointe au coeur du quartier d'Odysseum à Montpellier, des mises en relation business avec un écosystème national de grandes entreprises ainsi qu'un mentorat sur mesure auprès d'une équipe d'experts, pendant une durée de 3 ans.

Une opportunité unique à saisir pour toutes les porteurs et porteuses de projets de la région, tous secteurs d'activités confondus, qui parient sur l'innovation !

Un accès à des locaux d'entreprises de pointe au coeur du quartier d'Odysseum, haut lieu de l'innovation montpelliéraine

L'accélérateur montpelliérain dispose de 2 000 m² de bureaux professionnels de pointe, situés au sein du centre d'affaires @7Center, à Odysseum, à proximité du nouveau quartier Cambaceres qui abritera bientôt la Halle de l'innovation et le Business & Innovation Centre (BIC) de Montpellier. Un choix géographique stratégique, proche du centre commercial Odysseum, de l'autoroute A9 et des moyens de transports : tramway, gare TGV Sud de France et aéroport Montpellier Méditerranée.

Les start-up sont ainsi accueillies dans des locaux d'exception de 2 000 m² aménagés avec salles de réception et de réunion, et cuisine mutualisées : un lieu convivial, conçu pour créer une communauté propice aux rencontres et aux échanges informels. Une solution idéale pour ces jeunes entreprises qui bénéficient d'une offre de location souple et modulable.

Des mises en relation business grâce à un écosystème national unique : un tremplin collaboratif gagnant-gagnant

La 2ème mission du Village by CA consiste à connecter ses start-up à son réseau de 37 Villages et 730 partenaires entreprises, grands groupes et ETI situés partout en France. Des mises en relation business sont organisées durant des événements : masterclass, conférences, journées « Business Connect » dédiées à des secteurs d'activités : Marketing, Media, Immobilier, Cybersécurité, RSE, Santé, Ville Durable etc.

Côté start-up, les recrues peuvent identifier des clients potentiels grâce à la base de données « WeMatch » qui répertorie l'ensemble de l'écosystème des 37 Villages by CA et également participer à des speed-meetings de manière présentielle ou virtuelle.

Côté partenaires, les entreprises, grands groupes et ETI ont la possibilité d'engager une transformation numérique de leurs métiers en s'appuyant sur des entrepreneurs innovants. Patrick Brusley, Manager du Village by CA Languedoc à Montpellier, explique « Partout en France les Villages by CA tissent des liens très forts avec des sociétés et entités locales, privées et publiques, afin de créer un écosystème entrepreneurial unique en France. D'une part nous pouvons solliciter ces grands groupes pour leur expertise marché, des conseils et des retours d'expérience qu'ils peuvent apporter à nos start-up. Et par ailleurs, nous les aidons à mettre en oeuvre leur transformation digitale grâce à notre vivier d'entreprises et de technologies et solutions innovantes. C'est une relation gagnant-gagnant.'

Un programme de mentorat sur mesure pendant 3 ans pour accélérer sa start-up

3ème volet de l'accompagnement entrepreneurial proposé aux nouvelles recrues : un programme de mentorat. A leur arrivée au Village, les start-up se réunissent avec l'équipe de l'accélérateur et établissent une feuille de route. Un suivi trimestriel et des points d'étape se mettent en place, de manière personnalisée.

Un club d'experts pluridisciplinaire est sollicité pour apporter leurs conseils en marketing, ressources humaines, finance, conformité au RGPD, cybersécurité etc, selon les besoins identifiés et chaque projet.

Des dirigeants de start-up viennent également au Village pour partager leur retour d'expérience. Des moments très appréciés par les entrepreneurs, comme lors de l'atelier animé par Loïc Soubeyrand, le célèbre fondateur montpelliérain de Swile (ex Lunchr), ou encore des interventions de Frédéric Salles (fondateur et ex-CEO de Matooma).

« Aucun programme d'accompagnement n'est identique. Nous l'adoptons à l'ADN de chaque start-up. Notre objectif final est que l'entreprise vole de ses propres ailes à l'issue des 3 ans et que nous lui donnions tous les outils pour lui assurer une croissance pérenne », commente Patrick Brusley, Manager du Village by CA Languedoc à Montpellier.

Les pré-requis pour postuler auprès du Village by CA Languedoc

Le programme d'accompagnement s'adresse à des entreprises déjà existantes, tous secteurs d'activité confondus, et souhaitant accélérer leur développement.

Leur siège social doit être enregistré dans le Languedoc

Ces start-up doivent pouvoir présenter un produit livrable en l'état ou un service déjà opérationnel, à caractère innovant

Comment se déroule la sélection pour intégrer le Village by CA Languedoc ?