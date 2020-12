Championnat du monde de hockey U20 2021 à Edmonton, au Canada : tous les matchs de l'équipe nationale suisse en direct sur MySports

Après avoir perdu en quart de finale et obtenu la cinquième place l'année dernière, les joueurs actuels de l'entraîneur Marco Bayer cherchent à exploiter au mieux leur potentiel et à se vendre de la meilleure façon possible sur la scène internationale. On ne peut pas ignorer l'importance de ce tournoi pour le hockey sur glace suisse. Le championnat du monde U20 est de plus en plus souvent considéré comme la meilleure occasion de se faire remarquer pour les talents du hockey sur glace international, et comme l'un des événements les plus attendus de cette discipline.

Émissions en studio, analyses et entretiens avec des experts

MySports donne donc à ce tournoi l'attention qu'il mérite et diffusera en direct, entre le 25 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, tous les matchs des Suisses ainsi que la finale en direct. Tous les matchs qui commencent avant 21 h 30 bénéficieront d'un entourage studio avec les analyses de nos experts et les éclairages de nos présentateurs, Jean-Philippe Pressl-Wenger et Jonathan Filion. Les matchs en direct d'Edmonton seront commentés par David Pietronigro, Jérôme Beuchat, Julien Favre et Jonathan Filion. Nos journalistes web ne manqueront pas de mettre en lumière les meilleurs moments de ce championnat sur les réseaux sociaux de la chaîne.

Utilisation optimale des synergies entre formats TV et médias numériques

Pour le rédacteur en chef de MySports pour la Suisse romande, Alexandre Burkhalter, le championnat du monde U20 de 2021 représente une chance unique : « En raison de l'annulation de nombreux autres événements sportifs suite à la pandémie de coronavirus, nous sommes la seule chaîne de Suisse à pouvoir diffuser en direct un événement de niveau mondial pendant la période les fêtes. De plus, le championnat du monde U20 nous offre l'occasion d'utiliser de manière optimale les synergies entre la plateforme TV traditionnelle et les médias numériques. »

Dates de diffusion du championnat du monde U20 2020 depuis Edmonton, au Canada, sur MySports One (sous réserve d'un ajustement suite à la COVID-19) :

Tour préliminaire : Vendredi

25.12.2020 À partir

de 19 : 40 Suisse - Slovaquie en direct avec le studio U20 Samedi

26.12.2020 À partir

de 20 : 00 Suède - République tchèque Dimanche

27.12.2020 À partir

de 19 : 40 Finlande - Suisse en direct avec le studio U20 Mardi

29.12.2020 À partir

de 20 : 00 USA - République tchèque en direct À partir

de 23 : 55 Canada - Suisse en direct Mercredi

30.12.2020 À partir

de 23 : 55 Suisse - Allemagne en direct Quarts de finale : Samedi

02.01.2021 Ouvert Match de la Suisse en direct (si qualifiée) avec le studio U20 Dimanche 03.01.2021 Ouvert Match de la Suisse en direct (si qualifiée) Demi-finales : Lundi

04.01.2021 À partir

de 23 : 55 Match de la Suisse en direct (si qualifiée) Mardi

05.01.2021 À partir

de 03 : 30 Match de la Suisse en direct (si qualifiée) Match pour la 3e place Mardi

05.01.2021 À partir

de 23 : 30 Uniquement si la Suisse dispute ce match Final Mercredi

06.01.2021 À partir

de 03 : 30 En direct

Images à télécharger :

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :



Service de presse MySports

c/o UPC Media Relations

Eric Zeller

Tel. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch