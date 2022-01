Changement à la surveillance des banques de la Finma

Zurich (awp) - Un changement intervient à la direction de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Jan Blöchlinger, actuel responsable de la division Banques, a décidé de quitter ses fonctions. Pour lui succéder, le conseil d'administration du gendarme helvétique de la finance a nommé Thomas Hirschi, lequel assumera ses nouvelles responsabilités à compter du 1er février.

Agé de 46 ans et économiste de formation, M. Hirschi dirige depuis 2020 la division Asset Management, en charge du secteur de la gestion d'actifs et a intégré à ce titre la direction de la Finma, précise lundi cette dernière. Auparavant il a oeuvré quatre ans durant à la surveillance des banques et des assurances au sein de l'autorité de surveillance du centre financier international Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Entre 2004 et 2015, Thomas Hirschi avait déjà assumé diverses fonctions dans la surveillance bancaire en Suisse, aussi bien auprès de la Finma que de l'autorité qui l'a précédée, la Commission fédérale des banques (CFB). À partir de 2009, il était notamment à la tête de la surveillance d'une grande banque, puis dès 2011, à celle de la surveillance des banques de détail, banques d'affaires et banques commerciales. En 2014, il a pris la tête de la section dédiée à la gestion des risques de la division Banques de la Finma.

La direction de la division Asset Management sera assumée ad interim par Philip Hinsen, lequel oeuvre pour le compte du gendarme helvétique des marchés financiers depuis 2010. Ce juriste de 36 ans dispose d'une grande expertise et dirige la section Autorisations de la division Asset Management depuis 2014.

Quant à Jan Blöchlinger, il a souhaité quitter à 44 ans ses fonctions afin de réorienter sa carrière professionnelle. Avocat de formation, il avait rejoint la Finma en 2011, y exerçant des fonctions juridiques centrales, assumant le rôle de secrétaire général de l'autorité et la direction de la surveillance d'une grande banque avant de devenir, en 2018, chef de la division Banques et membre de la direction.

M. Blöchlinger représente par ailleurs la Finma depuis 2020 au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). L'an dernier, M. Blöchliger a assumé pendant six mois la direction par intérim du régulateur de la finance helvétique, après le départ de Mark Branson, parti fin mai pour diriger la Bafin, homologue allemand de la Finma, et jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur, Urban Angehrn.

vj/p