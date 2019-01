Changement à la tête de JobCloud

JobCloud SA renforce son orientation stratégique afin d'étoffer sa position de réseau leader des plateformes d'offres d'emplois en Suisse dans le cadre d'objectifs de croissance et commerciaux ambitieux. Les prochaines étapes de développement s'accompagnent d'un changement à la tête de la direction. Après onze ans chez JobCloud AG, dont les quatre dernières années en qualité de CEO, Renato Profico quittera l'entreprise fin janvier 2019 en raison de divergences de vues concernant l'orientation stratégique future et relèvera de nouveaux défis. Davide Villa, l'actuel Chief Business Development Officer et membre de la direction de JobCloud, devient le nouveau CEO de JobCloud SA.

Robin Lingg, président du conseil d'administration de JobCloud SA et membre du Group Executive Board de Ringier SA: «Renato Profico a fait de JobCloud l'un des acteurs les plus grands et les plus importants du marché du recrutement suisse. A ce titre, il mérite amplement les remerciements du conseil d'administration et des actionnaires de notre entreprise. Nous lui souhaitons plein succès dans ses défis futurs.»

Christoph Brand, vice-président du conseil d'administration de JobCloud SA et directeur général adjoint de Tamedia SA, d'ajouter: «Renato Profico, spécialiste éprouvé en matière de recrutement en ligne, a joué un rôle clé dans le succès obtenu dans le domaine du marché de l'emploi en ligne jusqu'à présent et a fortement développé JobCloud ces dernières années. Cependant, la pression exercée par des modèles économiques disruptifs augmente toujours davantage, en particulier dans le domaine de la recherche d'emploi. JobCloud SA s'appuiera sur sa forte position sur le marché consolidée ces dernières années afin de se développer encore davantage à l'avenir.»

Le conseil d'administration de JobCloud SA a nommé Davide Villa nouveau CEO à compter du 1er février 2019. Il est membre de la direction de JobCloud depuis janvier 2016 et dirige le développement commercial depuis juillet 2018. Il était auparavant chargé de la gestion de produits et du développement de l'entreprise. Il dispose d'une très large expérience de la branche dans le domaine de la gestion du recrutement RH et des activités de plateformes de recherche d'emplois. Davide Villa était en effet notamment président du conseil d'administration de jobs.ch, CEO de Monster Europe centrale et orientale, Chief Revenues Officer et Senior Vice President B2B de XING, Marketing and Business Development Director chez Idealjob (Adecco Group) et COO de jobpilot GmbH. Outre son expertise du marché international du recrutement, il dispose d'une importante expérience du développement d'entreprises Internet en forte croissance. Il fait par ailleurs état de résultats avérés dans les domaines des fusions et des acquisitions, de la vente, du développement de produits et du marketing en ligne.

Le conseil d'administration est persuadé que Davide Villa saura considérablement développer l'empreinte de l'entreprise dans l'environnement numérique. «Nous sommes ravis d'avoir convaincu Davide Villa d'accepter cette promotion interne. Davide est le candidat idéal pour s'acquitter de missions délicates dans un environnement international hautement concurrentiel. Il ne manquera pas de poursuivre l'écriture de notre success story et d'atteindre nos ambitieux objectifs de croissance et commerciaux. Le marché suisse du recrutement recèle encore un énorme potentiel», affirme Robin Lingg.

Ringier SA, Corporate Communications