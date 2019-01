Changement au niveau du Group Executive Board de Ringier SA: Xiaoqun Clever, Chief Technology et Data Officer, quitte l'entreprise

Après trois ans en tant que membre du Group Executive Board de Ringier SA et responsable de la division Technology & Data, Xiaoqun Clever, Chief Technology et Data Officer, a décidé de quitter l'entreprise de sa propre initiative à fin février 2019. Elle continuera à soutenir Ringier en tant que conseillère.

En janvier 2016, Xiaoqun Clever a rejoint Ringier en tant que Chief Technology et Data Officer et membre du Group Executive Board. La division Technology & Data, qu'elle dirigeait, comprend les unités Corporate IT, Cyber Security et le développement de Sherlock.

Sherlock, une plate-forme numérique de pointe, est capable de relier les données des deux principales divisions du groupe Ringier, Publishing et Marketplaces, dans le respect des directives applicables en matière de protection des données. La technologie utilisée par Sherlock a remporté plusieurs prix internationaux, dont le prestigieux «INMA Global Media Award» de l'International News Media Association (INMA), l'association mondiale de marketing basée à Washington. La question de savoir si la plate-forme technologique primée du groupe Ringier sera également proposée à des clients tiers est en cours d'examen.

Marc Walder, Chief Executive Officer et Managing Partner de Ringier SA, déclare: «Je tiens à remercier Xiaoqun Clever pour son excellent travail et la contribution qu'elle a apportée à notre entreprise. Avec la plate-forme de données Sherlock qu'elle et son équipe ont développée, elle a notamment contribué de manière significative au développement de Ringier en tant qu'entreprise de médias axée sur la technologie et a ainsi jeté les bases pour les prochaines étapes. Je suis ravi que Xiaoqun Clever continue à soutenir Ringier avec son expertise en tant que conseillère.»

Outre ses activités de conseil chez Ringier, Xiaoqun Clever entend se concentrer à l'avenir sur ses mandats de conseil de surveillance internationaux, notamment chez Allianz Versicherungs AG Österreich et Maxingvest AG, la société faîtière des entreprises opérationnelles Tchibo et Beiersdorf.

«Le défi d'atteindre des objectifs ambitieux et de faire progresser le développement de Ringier avec une super équipe m'a motivée au cours de ces trois dernières années. Après avoir mené à bien les travaux de développement, il est temps pour moi de commencer quelque chose de nouveau», déclare Xiaoqun Clever.

Le Group Executive Board de Ringier SA continuera de développer la stratégie et l'organisation de la division Technology & Data, mené par Robin Lingg, Head of Marketplaces.

Ringier SA, Corporate Communications