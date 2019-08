Changement du libellé et du mnémonique des actions ABIONYX Pharma (ex-CERENIS Therapeutics) à compter du 29 août 2019

Regulatory News:

Suite à l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2019, les actionnaires de la société CERENIS Therapeutics (Paris:CEREN) ont adopté la proposition de nouvelle dénomination sociale, qui est désormais ABIONYX Pharma.

A compter du 29 août 2019, le libellé, le code ISIN et le mnémonique de l'action cotée sur Euronext Paris seront les suivants :

Libellé de l'action : ABIONYX Pharma (en remplacement de CERENIS Therapeutics)

Code ISIN de l'action : FR0012616852 (inchangé)

Code mnémonique de l'action : ABNX (en remplacement de CEREN).

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération qui recherche la valorisation d’un riche portefeuille de programmes cliniques et précliniques hérité des actifs de CERENIS Therapeutics, pour se consacrer à la découverte et au développement de thérapies innovantes.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190827005615/fr/