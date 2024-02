Les investisseurs étrangers se sont tournés vers la vente nette d'actions asiatiques en janvier, influencés par une réévaluation de l'économie américaine en perte de vitesse et par l'anticipation de baisses de taux plus lentes et plus tardives que prévu en 2024.

Ce changement de comportement des investisseurs intervient après deux mois d'achats substantiels en novembre et décembre 2023, les données des bourses indiquant une vente nette combinée de 779 millions de dollars en Inde, en Thaïlande, à Taiwan, en Corée du Sud, aux Philippines, au Viêt Nam et en Indonésie.

Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG, a déclaré que ces sorties de capitaux étaient plus révélatrices d'un repositionnement stratégique ou d'une prise de bénéfices que d'un changement fondamental dans l'environnement de risque au sens large.

L'indice MSCI Asie-Pacifique a perdu environ 1,7 % le mois dernier, après avoir progressé de 13,4 % au cours des deux mois précédents, jusqu'en décembre.

Les actions indiennes ont fait l'objet des plus importantes sorties de capitaux étrangers parmi les pays de la région, soit environ 3,1 milliards de dollars sur une base nette le mois dernier, contre des entrées nettes d'une valeur d'environ 7,94 milliards de dollars en décembre.

"En Inde, nous pensons que les ventes des FII ont été largement motivées par des prises de bénéfices sur fond d'inquiétudes concernant les valorisations absolues et relatives tendues et les résultats plus faibles que prévu de certaines grandes capitalisations", a déclaré Chetan Seth, stratégiste en actions pour l'Asie-Pacifique chez Nomura.

Les investisseurs transfrontaliers ont également retiré environ 871 millions de dollars des actions thaïlandaises après un achat net marginal de 5 millions de dollars il y a un mois.

En revanche, les actions sud-coréennes ont attiré des capitaux étrangers pour le troisième mois consécutif, pour une valeur d'environ 2,26 milliards de dollars, tandis que les actions indonésiennes et taïwanaises ont reçu respectivement 535 millions de dollars et 267 millions de dollars.

Certains analystes sont restés optimistes quant aux perspectives de la région, citant des facteurs tels que la reprise du cycle mondial des puces et le potentiel d'atterrissage en douceur de l'économie américaine.

"Si le sentiment à l'égard de la Chine finit par se redresser, tous les bateaux d'Asie pourraient en profiter, car le sentiment général à l'égard des marchés émergents en tant que classe d'actifs devrait également être stimulé", a déclaré M. Seth de Nomura.