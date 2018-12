Changes-La part des réserves en dollars à un creux de 5 ans-FMI

28 décembre (Reuters) - La part du dollar dans les réserves de changes enregistrée auprès du Fonds monétaire international est tombée au troisième trimestre à son plus bas niveau depuis près de cinq ans, alors que la part de l'euro dans ces réserves a atteint son plus haut niveau depuis près de quatre ans, rapporte le FMI.

La part du yuan dans ces réserves de changes a diminué pour la première fois au troisième trimestre depuis que le FMI a commencé à publier ces chiffres au quatrième trimestre 2016.

Les réserves détenues en yens japonais ont atteint quant à elles un pic de 16 ans sur la période, selon les données du FMI.

Ces réserves, détenues par les banques centrales et surtout utilisées pour défendre leur devise, ont atteint au total 10.710 milliards de dollars (9.362 milliards d'euros) au troisième trimestre, contre 10.510 milliards au trimestre précédent.

Celles détenues en dollars US ont atteint 6.630 milliards de dollars, soit 61,94% du total - au plus bas depuis la part de 61,27% du quatrième trimestre 2013 - contre 6.560 milliards de dollars, soit 62,4% du total, au deuxième trimestre.

L'euro arrive en deuxième position avec une part de 20,48% des réserves de changes, son plus haut niveau depuis le quatrième trimestre 2014, contre 20,25% au trimestre précédent.

La part en yens a augmenté à 4,98, son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2002 et contre 4,86% au deuxième trimestre, alors que celle en yuan a reculé à 1,80% au troisième trimestre contre 1,84% au trimestre précédent. (Richard Leong, Juliette Rouillon pour le service français)