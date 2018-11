Bourse de Paris : Chaos à Londres, les marchés plient 1 15/11/2018 | 11:34 Envoyer par e-mail :

La douche n'est pas écossaise, elle est anglaise. Les indices européens, qui avaient démarré en hausse ce matin après que le gouvernement de Theresa May eut endossé l'accord de Brexit avant de le soumettre au vote du parlement britannique, sont désormais dans le rouge. En cause, quatre démissions retentissantes dans l'équipe exécutive, qui fragilisent encore un peu plus, si c'était possible, la position de la Première ministre. Shailesh Vara , secrétaire d'Etat en charge de l'Irlande du Nord, Suella Braverman, sous-secrétaire d'Etat au Brexit et Esther McVey, secrétaire d'Etat au travail, ont claqué la porte, notamment à cause de l'épineuse question de la frontière entre les deux Irlande. La liste ne cesse de s'allonger depuis le début de la matinée.



L'avenir de Theresa May aux commandes de l'exécutif britannique ne tient plus qu'à un fil, puisqu'elle subit des attaques de tous côtés, en particulier dans son propre camp où le divorce avec la frange dure des eurosceptiques est consommé depuis longtemps. Son sort pourrait être scellé dans la journée, avec un passage qui s'annonce particulièrement houleux à le Chambre des communes. Et après ? Le Royaume-Uni et l'Union européenne plongeront dans l'inconnu. Et la réaction des marchés financiers est sans surprise : ils reculent, comme recule la livre sterling.



A Paris, le CAC40 cède environ 0,4% autour des 5 050 points, après avoir évolué au-dessus des 5 100 peu après l'ouverture. Les victimes expiatoires habituelles des incertitudes du moment sont attaquées : Peugeot.

Franchement, on voyait Theresa May mal embarquée depuis un moment en capitaine d'un Brexit qu'elle avait été chargée de piloter alors qu'une partie de son équipage s'était déjà jeté à la mer. Comme tout le monde, on s'était étonné mais réjoui de l'accord qu'elle avait arraché la nuit dernière après des heures de discussions avec son cabinet étendu. Et comme tout le monde, nous nous étonnons que quatre de ses ministres aient attendu la matinée du lendemain pour quitter à leur tour le navire. Dominic Raab, ministre du Brexit (depuis l'été dernier), Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.29% 5053.87 -3.97% MICHELIN -1.35% 89.02 -24.52% PEUGEOT -4.79% 19.865 23.15% STMICROELECTRONICS -0.88% 12.435 -31.68% VALEO -3.76% 25.08 -58.13%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

