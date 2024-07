Chaque mot qu'il prononce, chaque pas qu'il fait, le président Joe Biden a désormais les yeux rivés sur lui par un monde inquiet, à l'affût d'une nouvelle performance décevante, comme lors du débat de juin, qui susciterait de nouveaux appels pour qu'il quitte la course à la présidence en 2024.

Son prochain grand test aura lieu jeudi, lorsque M. Biden tiendra une conférence de presse en solo lors du sommet de l'OTAN, la première fois qu'il sera seul face à la presse depuis novembre. Il a tenu des conférences de presse avec les dirigeants de l'Ukraine, du Kenya et du Japon en 2024.

M. Biden, âgé de 81 ans, répondra à un nombre non précisé de questions des journalistes, au cours d'une conférence qui devrait durer à peu près autant que celle de novembre, qui avait duré 21 minutes.

Avant cet événement prévu à 17 h 30 (21 h 30 GMT), la Maison-Blanche s'affairait à préparer le président en essayant de prévoir les questions que les journalistes lui poseraient, a indiqué une source bien informée.

Au cours des deux semaines qui ont suivi le débat du 27 juin, Joe Biden a de nouveau fait une prestation décevante lors d'une interview sur ABC News, renforçant les inquiétudes de certains démocrates quant à sa capacité à battre son rival républicain Donald Trump lors de l'élection du 5 novembre ou à effectuer un nouveau mandat de quatre ans.

Mais M. Biden a également participé à un large éventail d'événements publics sans commettre de faux pas, notamment lors de ses arrêts de campagne en Caroline du Nord, dans l'État de New York, dans le New Jersey, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et en Virginie.

Mardi, lors d'un discours bien orchestré et énergique prononcé à l'occasion du sommet de l'OTAN, M. Biden a soigneusement placé la médaille présidentielle de la liberté autour du cou du secrétaire général Jens Stoltenberg, au grand soulagement de ses collègues démocrates et du personnel de la Maison-Blanche.

Selon les analystes, chaque apparition de M. Biden sera examinée à la loupe, à perpétuité.

Larry Sabato, directeur du Centre de politique de l'université de Virginie, a déclaré que M. Biden se trouvait dans une situation "très inhabituelle" pour un président américain.

"S'il s'agit d'une petite erreur, d'un mot de travers ou autre, je pense que les gens laisseront passer. Mais si l'on s'approche de ce que l'on a vu lors du débat, le parti démocrate sera plongé dans la tourmente", a déclaré M. Sabato.

Même si M. Biden ne réitère jamais son comportement lors du débat, il risque de voir la tendance à le mettre à l'écart s'accentuer.

PLUS D'INTERVIEWS ET DE CONFÉRENCES DE PRESSE

Certains démocrates ont suggéré que le fait d'exposer plus souvent M. Biden au regard du public contribuerait à apaiser les inquiétudes.

Au cours de ses trois ans et demi de mandat, M. Biden a donné moins de conférences de presse et d'interviews que les présidents depuis Ronald Reagan dans les années 1980 à la même période de leur mandat, selon les données de Martha Joynt Kumar, spécialiste des questions présidentielles.

Il a tenu en moyenne 10,5 conférences de presse par an, contre 22 pour M. Trump et 35,5 pour George H.W. Bush, selon une analyse de l'université de Californie à Santa Barbara. Reagan en a tenu moins, avec 5,8 par an.

Biden a répondu à plus de questions que Bill Clinton ou Barack Obama, mais moins que George H.W. Bush et George W. Bush, et beaucoup moins que Trump.

Après la conférence de presse de jeudi, la prochaine grande interview de Joe Biden aura lieu lundi avec le présentateur de la chaîne NBC, Lester Holt.

"Chaque geste de M. Biden sera scruté à la loupe", a déclaré un stratège démocrate proche de la Maison-Blanche. "Tout ce qu'il dit et fait sera scruté de plus près.

Les principaux collaborateurs de Joe Biden envisagent les obstacles à sa performance et ses apparitions quotidiennes en trois phases : Un grand discours sur les droits civiques à Austin, au Texas, lundi, puis la convention démocrate à Chicago, où Biden sera officiellement nommé à la mi-août, et enfin la dernière ligne droite jusqu'au jour de l'élection, le 5 novembre, a déclaré une source directement informée.

Le discours qu'il prononcera au Texas, dans la bibliothèque présidentielle de Lyndon Johnson, président des années 1960, pourrait établir un parallèle avec ce dernier, qui s'était retiré de la course démocrate en 1968 en raison de sa gestion de la guerre du Viêt Nam.

M. Biden, politicien de carrière, avait l'habitude de dire ce qu'il ne fallait pas lorsqu'il était beaucoup plus jeune.

En tant que président, il a essuyé des critiques pour avoir déclaré que les États-Unis défendraient militairement Taïwan si ce pays asiatique était envahi par la Chine, une politique qui était ambiguë, et pour avoir qualifié le dirigeant chinois Xi Jinping de "dictateur".

Récemment, la Maison Blanche et Joe Biden ont limité les interactions informelles avec les journalistes, qui se traduisent par des réponses impromptues à des questions criées lors de ses déplacements ou à la sortie d'un événement. En 2021, Joe Biden a eu 158 "échanges avec des journalistes", selon le projet de l'université de Santa Barbara. Il n'en a eu que 38 cette année jusqu'au 9 juin.

Le président sortant a encore un long chemin à parcourir avant l'élection. Un autre débat contre M. Trump est prévu pour le mois de septembre : Un autre débat contre Trump prévu pour le 10 septembre.