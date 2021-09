DGAP-News: Charles Monat Associates / Mot-clé(s) : Identité

Charles Monat Associates étend ses activités en Suisse, soulignant l'engagement de la société en Suisse et en Europe



CMA est le premier courtier pour clientèle fortunée à offrir une proposition de valeur unique en Europe

Marco Liardo est nommé Directeur pour la Suisse

Luca Bertacchi est nommé Directeur pour l'Europe continentale et dirigera le groupe de pratique en matière d'assurance vie de placement privé (PPLI) nouvellement créé.

ZURICH, SUISSE - Media OutReach - le 21 septembre 2021 - Charles Monat Associates (CMA) étend ses activités en Suisse. Outre la nomination récente de Marco Liardo au poste de Directeur des opérations en Suisse, l'équipe de Zurich renforce ses capacités avec le recrutement de trois nouveaux spécialistes en prévoyance. En même temps, CMA développe ses activités dans l'UE et crée un groupe de pratique en matière d'assurance vie de placement privé (PPLI). Luca Bertacchi rejoint CMA au Liechtenstein pour établir et diriger l'équipe nouvellement formée. Cette campagne de recrutement inscrite dans une ambitieuse stratégie d'expansion témoigne de l'engagement de CMA à développer ses activités en Suisse et en Europe.



Simon Lo, CEO de la division Affaires internationales chez Charles Monat Associates



Marco Liardo rejoint CMA comme Directeur pour la Suisse. Basé à Zurich, il est chargé de développer, diriger et gérer les conseillers de vente en Suisse, ainsi que de concevoir des solutions sur mesure, répondant aux besoins des clients en matière de planification des liquidités. Marco Liardo compte de nombreuses années d'expérience dans le conseil en patrimoine pour des clients internationaux, ayant développé et géré avec succès le centre suisse d'une société de courtage internationale en assurance-vie. Auparavant, il a occupé des fonctions de responsable en analyse financière et de gestionnaire senior des fusions et acquisitions pour un groupe d'assurance mondial, ainsi que celles de vice-président Banque privée-assurance-vie, pour une banque privée suisse internationale.

Dans le cadre de son expansion en Europe, CMA a créé un nouveau groupe de pratique PPLI, renforçant sa structure de courtage au Liechtenstein, tout établissant un centre de compétence en appui à l'ensemble du groupe. Luca Bertacchi a été nommé pour prendre les rênes de la nouvelle équipe, apportant avec lui 25 années d'expérience et d'expertise du secteur industriel et financier. Il a occupé auparavant les fonctions de Directeur mondial de Lombard International Assurance SA, après avoir été responsable pour la Suisse et directeur régional pour l'Europe centrale et du Sud. Avant cela, Luca Bertacchi a occupé divers postes chez UniCredit. Renforçant l'expertise de l'équipe, trois nouvelles recrues à des postes seniors prêtent désormais main forte à Marco Liardo et Luca Bertacchi en Europe.

CMA va être ainsi en mesure de renforcer sa division Affaires internationales, incluant des activités à Dubaï, Genève, au Liechtenstein et à Zurich. M. Liardo et M. Bertacchi sont tous deux placés sous la responsabilité de Simon Lo, CEO de la division Affaires internationales. Cette nouvelle structure va permettre à CMA d'offrir un appui transfrontalier plus efficace, des services plus performants et des solutions véritablement globales aux clients. Grâce à cette présence accrue sur des marchés en croissance hors Asie, CMA est parfaitement positionné pour répondre aux besoins des clients en matière de solutions internationales et à l'augmentation des relocalisations. CMA dispose d'une structure mondiale lui permettant de répondre aux besoins en assurance nationaux et internationaux de sa clientèle fortunée.

Yves Guélat, Group CEO de Charles Monat Associates, est enchanté d'annoncer ces nouvelles nominations : « Les membres constituant notre nouvelle équipe sont des experts en matière de solutions d'assurance. Grâce à leur solide expérience en planification patrimoniale et à leur formidable réseau de contacts, ils apportent une réelle valeur ajoutée à nos partenaires bancaires, aux family offices et aux clients de la région. L'élargissement des capacités de notre division Affaires internationales en Suisse et en Europe nous permet de tirer davantage parti de nos synergies internationales, en vue de créer un 'CMA unique et unifié' ».

Un engagement en Suisse et en Europe - CMA, seul courtier au monde dans le segment de clientèle fortunée à couvrir toutes les régions

CMA a ouvert sa filiale suisse en 2012 dans le cadre du développement de ses activités internationales. Depuis lors, la société a connu une croissance annuelle de ses ventes de 20% par an, en grande partie grâce à la Suisse et à l'UE. « Du fait de sa forte concentration de particuliers fortunés, l'Europe est essentielle à notre activité », déclare Simon Lo, CEO de la division Affaires internationales chez Charles Monat Associates. « C'est pourquoi se fait ressentir de plus en plus le besoin de recruter de nouveaux talents en Suisse et en Europe pour servir le nombre toujours plus important de clients des banques et de partenaires référents. Le renforcement de notre équipe Affaires internationales nous permet de soutenir nos clients plus efficacement en mettant à disposition un vaste ensemble de connaissances provenant du bassin d'expertise de notre organisation. »

Les tendances mondiales montrent que le nombre de particuliers fortunés (HNWI) en Europe, ainsi qu'en Chine et dans la région APAC, connaît une croissance exponentielle, représentant un catalyseur formidable pour le secteur de l'assurance-vie. L'expansion de ses activités en Suisse, et la création du groupe de pratique PPLI, permet à CMA d'être le premier courtier HNWI mondial à offrir une proposition de valeur unique à la troisième région du monde en nombre de HNWI (5,4 millions) et en terme d'actifs (17 500 milliards d'USD).

La société prévoit de continuer à élargir son offre à l'avenir, en se concentrant sur l'assurance vie universelle et les solutions de protection des actifs internationaux à l'étranger. « Nous souhaitons étendre nos produits à toute la région et créer des synergies avec d'autres régions dans un monde plus connecté », indique M. Guélat.

En Europe, où la planification et le conseil patrimoniaux sont très développés, CMA s'emploie à répondre à l'évolution des besoins des clients, tout en proposant des stratégies internationales personnalisées. Les changements majeurs au sein de l'équipe de direction internationale annoncés en juin 2021 témoignent de l'engagement de CMA à fournir un accès et des options au niveau mondial. Les plans d'expansion actuels en Europe qui s'inscrivent dans la stratégie de croissance de l'entreprise visent à capitaliser davantage sur les synergies entre les régions, les classes d'actifs et les solutions de liquidité.

À propos de Charles Monat Associates

Charles Monat Associates (CMA) est un courtier en assurances leader mondial avec plus de 200 professionnels opérant à Hong Kong, Singapour, Dubaï, en Suisse, Miami, Kuala Lumpur et au Liechtenstein. Créée par Charles S. Monat en 1971, la société s'est forgé une réputation de cabinet de conseil de premier plan et de confiance en Asie. Forte de ses 50 ans d'expérience, CMA offre une expertise de renommée mondiale en planification des liquidités avec transfert de patrimoine, pour les personnes, familles et entreprises dans le segment de clientèle fortunée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.monat.com.

