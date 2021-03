Charles Monat Associates : Mission philanthropique visant à mettre fin à la pneumonie infantile - Charles Monat Associates (CMA) marque son 50e anniversaire en annonçant un partenariat avec l'association caritative mondiale ...

EQS Group-News: Charles Monat Associates / Mot-clé(s) : Autres

Mission philanthropique visant à mettre fin à la pneumonie infantile - Charles Monat Associates (CMA) marque son 50e anniversaire en annonçant un partenariat avec l'association caritative mondiale Save the Children

Un partenariat de 5 ans améliorera les conditions de vie de millions de personnes, grâce à des investissements substantiels dans les soins de santé, l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable et d'autres commodités de base

CMA et Save the Children vont allier le savoir, l'expertise et les ressources afin de lutter contre la crise sanitaire mondiale, en commençant par l'Indonésie, la Chine et le Bangladesh

HONG KONG SAR - Media OutReach - 8 mars 2021 - Charles Monat Associates (CMA), un pionnier mondial de solutions de planification du patrimoine et d'assurance vie, a marqué aujourd'hui son 50e anniversaire en annonçant un partenariat philanthropique avec Save the Children, une importante organisation humanitaire qui défend les droits et les intérêts des enfants dans le monde entier, visant notamment à mettre fin à la pneumonie infantile.

Fondée en 1971, CMA est devenue leader dans son secteur d'activités, en préservant le patrimoine de plus de 8 000 clients dans 50 pays et a placé plus de 40 milliards de US$ en assurances, au cours de cette période. Inspirée par le pilier central de ses activités, la planification de successions, CMA a lancé sa mission philanthropique afin de créer un changement durable pour les générations futures. Dans le cadre de cette mission, CMA travaillera avec Save the Children pendant les cinq prochaines années, pour améliorer les conditions de vie de millions d'enfants par le biais d'investissements substantiels dans les soins de la santé, l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable et d'autres commodités de base.

Parlant à cette occasion historique, Yves Guélat, CEO du groupe de CMA, déclare : «Pendant 50 ans, Charles Monat Associates a été un précurseur et un conseiller de confiance dans le secteur de planification du patrimoine. Toutefois, laisser un héritage est plus qu'un patrimoine : ce sont les valeurs que vous encouragez chez les autres pour provoquer un changement significatif, qui peut être transmis de génération en génération. Ce partenariat est un jalon important, animé par le désir d'élever la société et d'assurer sa continuité. Nous nous engageons à entraîner une véritable transformation et un changement durable, à mesure que nous avançons avec notre héritage de 50 ans et c'est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Save the Children.»



La pneumonie est la principale cause infectieuse évitable de décès infantile, coûtant la vie à plus de 800 000 enfants par an. Sur la base de valeurs établies et la conviction que tous les enfants méritent un avenir, CMA et Save the Children vont allier leurs savoir, expertise et ressources, pour lutter avec cette crise sanitaire mondiale, en commençant par l'Indonésie, la Chine et le Bangladesh. Le partenariat vise à toucher plus de 1,5 million d'enfants âgés de moins de cinq ans et ce, en étendant l'accessibilité des soins de santé, en améliorant les conditions de vie et en augmentant les effectifs du personnel médical formé.

Charles Monat, Président-fondateur de CMA, affirme : «J'ai fondé la société dans un petit bureau partagé à Hong Kong avec une poignée de clients. À présent, nous sommes un leader mondial en fournissant les services d'assurance-vie aux individus les plus fortunés au monde. En pensant à cette étape importante, nous avons fait nos preuves et avons poursuivi notre succès pendant quelques événements les plus historiques et difficiles de notre époque.»



« En bâtissant notre héritage, nous avons la responsabilité de contribuer à une meilleure répartition pécuniaire et à une société plus humaine pour la prochaine génération. Notre mission avec Save the Children vient seulement de commencer, mais nous planifions ensemble de créer un impact positif sur le plus de vies possibles et de nous attaquer à quelques grands défis mondiaux.»



Perry Yeatman, Head of Corporate chez Save the Children U.S., déclare : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers CMA qui soutient l'engagement de Save the Children, visant à mettre fin à la pneumonie infantile, qui tue un enfant toutes les 39 secondes dans le monde. Nos projets couvrant l'Indonésie, la Chine et le Bangladesh aideront à sauver des vies, grâce à la prévention et le traitement de la pneumonie chez les enfants vivant dans des communautés défavorisées, parce que tous les enfants méritent un départ sain dans la vie.»

CMA opère à travers l'Asie, avec une présence renforcée en Chine continentale et des sociétés au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. CMA peut compter sur une équipe dynamique d'experts sur le terrain qui comprennent les nuances de chaque marché. Dans les 20 prochaines années, il y aura un transfert durable du patrimoine entre les générations, avec beaucoup d'individus et de familles sous-assurés. Potentiellement, cela pourrait créer des problèmes considérables pour l'évaluation de la valeur d'une fortune et de sa taxation, dans la mesure où une planification n'est pas mise en place en amont. Grâce à ses cinquante ans d'expérience et d'expertise, CMA possède une compréhension approfondie des enjeux futurs et de la méthodologie permettant d'aider au mieux ses clients de naviguer dans ce paysage à complexité croissante.

Charles Monat Associates (CMA) est un courtier en assurances leader mondial avec plus de 200 professionnels opérant à Hong Kong, Singapore, Dubai, en Suisse, Miami, Kuala Lumpur et au Liechtenstein. Créée par Charles S. Monat en 1971, la société s'est forgé une réputation de cabinet-conseil de premier plan et la plus digne de confiance en Asie. Forte de ses 50 ans d'expérience, CMA offre une expertise de renommée mondiale en planification des liquidités avec transfert de patrimoine, pour les personnes, familles et entreprises dans le segment de clientèle fortunée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.monat.com.

Pour les demandes de médias, veuillez contacter Sabrina Lau à sabrina.lau@monat.com et Eugene Quek à eugene.quek@monat.com.