Charles Osgood, un animateur connu pour son comportement folklorique et son esprit doux, qui a longtemps animé l'émission "Sunday Morning" de CBS News et le programme radio "The Osgood File", est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé la chaîne mardi.

M. Osgood est décédé à son domicile du New Jersey des suites d'une démence, selon CBS News.

Il a travaillé pour CBS pendant environ 45 ans, prenant sa retraite en 2016 à l'âge de 84 ans. Osgood, qui intégrait parfois de la poésie et son propre jeu de piano dans ses émissions, a remporté une série de prix de radiodiffusion, dont quatre Emmy Awards, le Walter Cronkite Excellence in Journalism Award et d'autres honneurs, a déclaré la chaîne.

"Dire qu'il n'y a personne comme Charles Osgood est un euphémisme", a déclaré Rand Morrison, producteur exécutif du "Sunday Morning", dans un article de CBS News annonçant le décès.

Il incarnait le cœur et l'âme du "Sunday Morning". Son nœud papillon emblématique, sa poésie, sa simple présence était spéciale pour les téléspectateurs et pour ceux d'entre nous qui ont travaillé avec lui. ... Vraiment, il était unique en son genre - dans tous les sens du terme", a ajouté M. Morrison.

Osgood a présenté l'émission magazine du dimanche matin pendant 22 ans, succédant en 1994 à son premier animateur, le radiodiffuseur Charles Kuralt, qui qualifiait son collègue journaliste de "l'un des derniers grands écrivains de la radio et de la télévision".

Pendant son mandat, l'émission a enregistré ses meilleurs taux d'audience en trente ans, selon la chaîne, et a remporté trois Daytime Emmy Awards en tant qu'émission matinale exceptionnelle.

Pendant des décennies, il a également animé une série de commentaires sur l'actualité pour CBS News Radio, intitulée "The Osgood File", cinq jours par semaine, en disant toujours en guise de conclusion : "Je vous verrai à la radio".

Osgood a été intronisé au National Association of Broadcasters Hall of Fame en 1990 et au Broadcasting and Cable Hall of Fame en 2000.

Il laisse dans le deuil sa femme Jean et ses cinq enfants.