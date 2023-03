Charles Schwab a fait état lundi d'une baisse de 28 % des marges moyennes et de 4 % du total des actifs des clients pour le mois de février, accentuant ainsi la pression sur l'entreprise dans un contexte de craintes liées aux retombées de l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Les actions de la société ont chuté de 18 % dans un marché volatil après que les marchés ont été ouverts avec de multiples interruptions et reprises. Elles ont perdu 23 % au cours des deux derniers jours de bourse.

La dernière baisse de l'action était d'environ 10 % à 52,99 $.

Les soldes moyens des marges ont chuté à 60,6 milliards de dollars le mois dernier, tandis que le total des actifs des clients a glissé à 7,38 billions de dollars, Charles Schwab.

Dans le même temps, la société a cherché à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant ses niveaux de liquidité et ses dépôts.

"Plus de 80 % de nos dépôts bancaires totaux sont couverts par les limites d'assurance de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDA)", a déclaré la société dans un communiqué.

Charles Schwab a déclaré avoir "accès à des liquidités importantes", notamment un flux de trésorerie estimé à 100 milliards de dollars provenant de l'encaisse, des flux de trésorerie liés au portefeuille et des nouveaux actifs nets que la société prévoit de réaliser au cours des 12 prochains mois.

Plus tôt dans la journée de lundi, les analystes de Citigroup ont déclaré qu'ils ne voyaient pas de risque matériel pour les dépôts quittant Charles Schwab étant donné sa composition, mais qu'ils restaient préoccupés par la question de savoir s'il y avait suffisamment de liquidités disponibles alors que les actifs des clients se déplaçaient hors bilan vers d'autres instruments.

La maison de courtage a fait passer la société de "neutre" à "achat", mais a réduit le prix cible de 83 $ à 75 $.

Les efforts déployés pour rassurer les investisseurs alors que l'implosion de SVB Financial Group alimente les craintes de contagion. Une vente d'actions ratée chez le créancier technologique avait drainé 42 milliards de dollars de dépôts en une seule journée et aspiré les liquidités.

Les créanciers américains First Republic Bank et Western Alliance ont également cherché à calmer les inquiétudes des investisseurs concernant leurs liquidités et leurs dépôts vendredi.