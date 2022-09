Charles va s'adresser aux Britanniques pour la première fois en tant que roi

par Michael Holden et Gerhard Mey

BALMORAL, Ecosse, 9 septembre (Reuters) - Charles III doit s'adresser ce vendredi pour la première fois en tant que roi au peuple britannique en deuil au lendemain du décès de sa mère, la reine Elizabeth II, à l'âge de 96 ans.

Le nouveau monarque du Royaume-Uni, qui a gagné jeudi le château de Balmoral, en Ecosse, résidence estivale traditionnelle d'Elizabeth II, pour se rendre au chevet de sa mère, devait revenir à Londres ce vendredi en compagnie de son épouse Camilla, désormais reine consort.

Il doit rencontrer la nouvelle Première ministre Liz Truss - nommée mardi par la reine - avant de prononcer une allocution télévisée.

"Le décès de ma mère tant aimée, sa majesté la reine, est un grand moment de chagrin pour moi et ma famille", a écrit le nouveau roi dans un communiqué publié jeudi.

"Nous pleurons le décès d'une souveraine chérie, et d'une mère bien aimée. Je sais que sa perte sera ressentie à travers le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes à travers le monde."

Avec le décès de sa mère, qui a régné plus longtemps que tout autre souverain britannique, Charles III, âgé de 73 ans, est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 autres pays, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

L'annonce de la mort d'Elizabeth II après 70 ans de règne a suscité une vague d'émotion au Royaume-Uni, mais aussi à travers le monde.

A Londres, des milliers de personnes continuaient d'affluer vendredi matin aux abords du palais de Buckingham, pour rendre hommage à la défunte reine.

Les dirigeants de nombreux pays à travers le monde ont salué la mémoire d'Elizabeth II, figure emblématique de la monarchie britannique pendant sept décennies.

En France, Emmanuel Macron a rendu hommage à "'une amie de la France, une reine de coeur qui a marqué à jamais son pays et son siècle".

(Reportage Michael Holden et Kate Holton à Londres, Gerhard Mey à Balmoral ; version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)