La séance américaine de mardi était à peu près le copier-coller inverse de celle de lundi : la technologie a rebondi et les valeurs plus traditionnelles ont marqué le pas. Quels enseignement en tirer ? Probablement aucun. Je vais vous parler ce matin de quelques titres emblématiques qui ont fait la tendance hier et post-clôture à Wall Street. Et consacrer une partie assez importante aux taux directeurs, avec des banquiers centraux qui n'ont rien à dire, d'autres qui disent et d'autres qui sont bien embêtés.

Le chassé-croisé continue entre les bourses européennes et Wall Street. Hier, les valeurs technologiques américaines ont rebondi pendant que les indices du vieux continent repartaient en baisse. Les investisseurs ne savent pas trop sur quel pied danser avec les signaux contradictoires envoyés par la macroéconomie et la politique. Sur le vieux continent, les tendances ont reposé sur des actions emblématiques davantage que sur des convictions. En Allemagne, le DAX a perdu 0,8% à cause des plongeons de 9,4% d'Airbus et de 6% de Merck KGaA. Le groupe aéronautique a lancé un gros avertissement sur ses objectifs 2024 faute d'avoir une chaîne d'approvisionnement capable de lui fournir de quoi assembler ses avions à une cadence suffisante. Quant au groupe pharmaceutique, il a annoncé des résultats négatifs en phase avancée sur un traitement prometteur. A l'inverse, l'OMX Nordic et l'OMX Copenhague ont clôturé en hausse, dopés par les gains de 4% de l'ogre Novo Nordisk, après que son traitement anti-obésité a été avalisé en Chine. Le Danois pèse 654 milliards de dollars en bourse et renforce sa place de première capitalisation en Europe, devant le concepteur de machines de production de semiconducteurs ASML (400 Mds$) et LVMH (392 Mds$).

Aux Etats-Unis, les technologiques ont mis fin à une hémorragie de trois jours sur des rebonds parfois spectaculaires. C'est le cas pour Nvidia, qui a repris 7% après avoir cédé 16% depuis ses plus hauts. Il ne faut pas chercher du rationnel là-dedans, mais plutôt de l'émotionnel. Quand la jauge du "c'est quand même vraiment abusé la hausse de cette action" est pleine, un mouvement vendeur se déclenche. Mais dès qu'il y a une petite opportunité d'achat sur repli, ceux qui hésitaient à entrer se ruent sur le dossier, rattrapés par la convoitise et l'envie. D'ailleurs, le péché capital de l'envie, en latin, c'est Invidia. Ça vous rappelle quelque chose ? (deux mots là-dessus dans une vieille chronique ici).

A l'inverse, les secteurs liés à l'immobilier ont beaucoup souffert hier. La star américaine de la piscine Pool Corporation a lancé un gros avertissement à cause du ralentissement des dépenses de consommation. Bilan, -8% et le reste du secteur qui a été emporté avec l'eau du bain (Pentair -7%). Les entreprises liées aux travaux ou aux équipements de la maison (Masco, Whirlpool, Lowe's… en ont pâti également).

Deux événements importants ont par ailleurs eu lieu hors clôture. L'action Fedex s'offrait un rebond de 14% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes, annoncé un programme de rachat d'actions et guidé sur une reprise de l'activité dans les mois à venir. Ça a l'air un peu contradictoire avec la déprime du secteur de la consommation que j'ai évoquée juste avant, mais bon, on n'est pas à un paradoxe près dans cette économie. En tout cas, l'annonce a séduit. Peut-être aussi parce que Fedex a perdu 10% en trois mois et que les investisseurs sont à la recherche de titres bon marché qui ont une histoire un peu nouvelle à raconter : Fedex se paie actuellement moins de 13 fois les résultats attendus en 2025, soit à peu près la moitié du PER moyen du S&P500.

L'autre star d'après-clôture, c'est le constructeur de véhicules électriques Rivian, qui est carrément à +50%. Il faut dire que Volkswagen a annoncé un énorme partenariat qui verra le groupe allemand investir 5 milliards de dollars dans l'Américain, pour créer une coentreprise de VE de prochaine génération. "Le rapprochement entre Rivian et VW constitue l'un des accords OEM potentiels les plus logiques à l'heure actuelle : il apporte à Rivian un financement, une échelle et une expertise industrielle potentielle et aide VW à accélérer ses progrès en matière d'architecture électrique", résume l'analyste automobile de Jefferies Philippe Houchois. Deux-trois interrogations devraient quand même émerger sur le choix de Volkswagen d'aller chercher du logiciel VE à l'extérieur après avoir clamé que les problèmes avec son infrastructure logicielle étaient de l'histoire ancienne. L'envolée de 50% de Rivian montre en parallèle que le truc était un peu inespéré pour une société exsangue. Mais j'ai peut-être l'esprit mal tourné.

Dans ce marché très société-centré pour ses tendances, la macroéconomie tente de se frayer un chemin en attendant la statistique que tout le monde zieute, l'inflation PCE de mai aux Etats-Unis, qui sera annoncée vendredi après-midi. Hier, les banquiers centraux de la Fed qui avaient l'occasion de faire passer des messages ont continué à exceller dans la science consistant à tout dire et ne rien dire. Ça doit être usant à la longue. La palme revient à Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine, qui a expliqué qu'il sera approprié de réduire les taux "à un moment donné". Merci Lisa pour cette brillante démonstration que n'aurait pas reniée Fernand Raynaud (il faut être né à une date déraisonnablement ancienne pour avoir cette ref). En Europe, on peut remercier le patron de la banque centrale finlandaise, Olli Rehn, de s'être montré plus explicite dans une interview publiée ce matin par Bloomberg. Il a estimé que les deux baisses de taux additionnelles prévues par le marché pour la BCE cette année apparaissent comme une hypothèse raisonnable. Rehn est un modéré avec un tout petit biais conservateur au sein du conseil des gouverneurs européens. Ce que la BCE et la Fed aimeraient éviter, c'est le casse-tête qui se profile aux Antipodes pour leurs confrères de la banque centrale australienne. Ils ont appris ce matin que l'inflation du mois de mai avait accéléré de 3,6% à 4%. L'Australie a vu la hausse des prix décliner fortement entre décembre 2022 et décembre 2023, mais ils ont recommencé à croître depuis. Après la statistique du jour, la probabilité d'une hausse de taux en août ou en septembre a légèrement dépassé 50%. Le taux principal de la RBA est actuellement fixé à 4,35%, après un relèvement en novembre dernier suivi de cinq séances de statu quo. Ce n'est pas tant que les taux australiens passionnent les banquiers centraux aux Etats-Unis et en Europe, mais ils peuvent constituer un signe avant-coureur du genre de dilemme auquel ils seront confrontés plus tard dans l'année, si l'embellie sur l'inflation peine à se confirmer.

En Asie-Pacifique, le Nikkei 225 gagne encore 1,3% pour une troisième séance dans le vert au Japon. Les indices chinois et coréen sont légèrement haussiers. La marge est plus mince en Inde. En Australie, l'ASX perd 0,8% dans la crainte de voir l'inflation forcer la RBA à relever ses taux. Les indicateurs avancés européens pointent vers le haut, avec la poursuite du jeu du chat et de la souris avec Wall Street.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec l'indice de confiance des consommateurs en France (8h45). Plus tard, aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs seront annoncées à 16h00, suivies de près par les stocks de brut DOE à (16h30). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0712 USD. L'once d'or baisse encore à 2320 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 84,53 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,03 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,26%. Le bitcoin se négocie 61 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 202 EUR à 198 EUR. DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 192 à 176 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 190 à 155 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation de conserver et réduit l'objectif de cours de 150 à 140 EUR.

ArcelorMittal : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 29 à 28 EUR.

ASM International : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 650 à 806 EUR.

Bouygues Sa : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 49 à 48 EUR. Oddo BHF reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 37 à 34 EUR.

Bureau Veritas Sa : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.

Cargotec Oyj : Carnegie Group passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 84 EUR à 80 EUR.

Compagnie Financière Richemont : RBC Capital maintient sa recommandation de performance sectorielle et réduit l'objectif de cours de 160 à 155 CHF.

Delivery Hero : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 44 à 39 EUR.

Future Plc : Jefferies passe de sousperformance à achat avec un objectif de cours relevé de 635 GBX à 1280 GBX.

Inficon Holding Ag : Berenberg dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours relevé de 1425 CHF à 1500 CHF.

Kering : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 430 à 400 EUR.

Legal & General Plc : HSBC abaisse sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,10 GBP à 2,60 GBP.

LVMH : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 937 à 915 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 857 à 836 EUR.

Moncler : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et réduit l'objectif de cours de 69 à 68 EUR.

Opmobility : Stifel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 17 à 13 EUR.

Pernod Ricard : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 133 à 129 EUR.

Prudential Plc : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 860 GBX à 890 GBX.

Renewi Plc : ING Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 11,25 EUR.

Sacyr : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 3,35 à 4,04 EUR.

SGS Sa : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 96 à 94 CHF.

Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 25 EUR à 25,70 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Volkswagen va investir 5 Mds$ dans Rivian (qui flambe post-séance) pour monter une coentreprise dédiée à la prochaine génération de véhicules électriques.

Pirelli place 600 millions d'euros d'obligations avec des engagements environnementaux.

Aston Martin commencera à livrer la voiture de course Valiant inspirée par Alonso au quatrième trimestre.

Avolta décroche une concession à l'aéroport de Macao.

Les principales publications du jour : Kion…

Des Amériques

Fedex s'envole de 14% après ses comptes et l'annonce d'un gros rachat d'actions.

DoorDash aurait discuté avec le britannique Deliveroo en vue d'un rachat, selon les informations de Reuters, mais les discussions auraient capoté.

Nvidia a rebondi hier, mais les vendeurs à découvert auraient engrangé 5 Mds$ durant les trois séances de baisse du titre depuis vendredi, selon les données Ortex.

Exxon Mobil pourrait devoir suspendre la production à sa raffinerie de Gravenchon, dans le nord de la France, si les grévistes continuent de bloquer l'accès au site.

Motorola et Google AI nouent un partenariat dans l'IA générative. Google qui présentera des innovations liées à l'IA et de nouveaux téléphones Pixel lors d'un événement surprise le 13 août, selon The Verge.

Vista Outdoor reçoit l'approbation d'une commission gouvernementale américaine pour la vente d'une unité sportive à CSG.

KKR acquiert un portefeuille d'actifs immobiliers résidentiels de 2,1 milliards de dollars auprès de Quarterra.

Verizon devra payer une amende d'un million de dollars à la suite d'une panne d'appel au 911 en 2022.

Les principales publications du jour : Micron Technology, Paychex, General Mills, Levi Strauss…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

L'actionnaire de contrôle de Vedanta en Inde vend une participation de 2,6% dans l'entreprise.

L'audience de liquidation du promoteur chinois Shimao est reportée au 31 juillet.

La Chine approuve la thérapie anticancéreuse à base d'ARNm de CSPC Pharma pour des essais cliniques.

Petrochina doit payer une amende de 14,5 millions de dollars pour des infractions à la législation américaine sur les exportations.

Les principales publications du jour : néant…

