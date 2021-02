Chatbot by Synapse : de nouvelles versions chaque trimestre pour rester à la pointe de l'innovation

Chatbot by Synapse est le premier agent conversationnel qui génère automatiquement les scénarios de questions-réponses à partir de votre documentation. Pour aller toujours plus loin dans l’innovation, l’entreprise toulousaine Synapse Développement déploie des mises à jour pluriannuelles afin d’offrir en permanence le meilleur de l’intelligence artificielle à ses clients.



Par Guilhem Valentin, Directeur des Opérations – Synapse Développement.

Proposer constamment le meilleur de l’innovation, c’est le leitmotiv de Synapse Développement. Un exemple explicite de cette stratégie : Chatbot by Synapse, l’agent conversationnel qui s’améliore sans cesse. Pourtant, avec sa technologie exclusive de « Machine Reading » qui permet à Chatbot by Synapse de générer automatiquement les scénarios de questions-réponses, il aurait été facile pour Synapse Développement de se reposer sur ses lauriers !

À la place, Synapse Développement repousse sans cesse les limites et innove en permanence pour apporter toujours plus à ses clients. En effet, chaque acquéreur d’une solution Chatbot by Synapse en mode SaaS possède toujours la dernière version de l’agent conversationnel. Cela signifie que, dès qu’une mise à jour intégrant des nouveautés technologiques est déployée, tous les clients de la solution en bénéficient automatiquement. Synapse Développement a d’ailleurs énormément fait évoluer son chatbot ces derniers mois et ne compte pas s’arrêter là !

Chatbot by Synapse : les dernières nouveautés

L’évolution la plus visible pour les utilisateurs concerne la gestion des émotions. En fonction du contexte, Chatbot by Synapse répond dans le texte, mais aussi avec des expressions différentes via son avatar. Chatbot by Synapse arbore par exemple un large sourire lorsque vous le complimentez sur la qualité de ses réponses. Cette gestion des émotions par les mots et via des expressions de son avatar offre une plus grande adhésion des utilisateurs. Une équation vertueuse car, comme toute technologie basée sur l’active learning, plus l’outil est utilisé, plus vite il gagne en efficacité.

Pour rebondir sur l’expérience utilisateur, un autre aspect compte particulièrement pour les professionnels : la personnalisation. En effet, un agent conversationnel intégré dans une entreprise X ne peut pas ressembler comme deux gouttes d’eau au chatbot de l’entreprise Y, c’est pourquoi, Chatbot by Synapse offre une personnalisation très complète de son interface.

Un chatbot séduisant, c’est aussi un chatbot pertinent ! Pour offrir à cette solution d’agent conversationnel une capacité à répondre de manière toujours plus efficiente, Chatbot by Synapseexploite désormais des informations métiers directement issues de la documentation pour gérer le dialogue avec l’utilisateur qui permet de mener à la réponse dont il a besoin. Cela offre un haut niveau de personnalisation de son comportement, notamment en fonction du contexte métier… Et ceci, toujours sans aucune saisie manuelle !

Chatbot by Synapse : les prochaines évolutions

Désormais 100% opérationnelle, la nouvelle interface personnalisable de Chatbot by synapse va se généraliser à l’ensemble des utilisateurs de la solution. Chacun aura alors un agent conversationnel qui lui ressemble. Sous le capot cette fois, un nouvel active learning va être intégré. Cette brique technologique est issue des recherches du projet collaboratif LIHLITH (Learning to Interact with Humans by Lifelong Interaction with Humans, comprenez « apprendre à interagir avec les humains par une interaction constante avec eux ») et permettra au mécanisme d’auto-apprentissage du chatbot de gagner en rapidité et en pertinence.

Synapse Développement va également généraliser ses mécanismes avancés de gestion du dialogue. Concrètement, cela signifie que l’agent conversationnel désambiguïsera les questions des utilisateurs en s’appuyant sur différentes informations à sa disposition, en fonction de la question posée : catégorie de la documentation, structure des documents, rapprochement sémantique, contexte métier… Ainsi, un agent conversationnel créé avec la solution Chatbot by Synapse sera encore plus pertinent, en adaptant son comportement à chaque utilisateur et à chaque demande. Évidemment, ces paramètres seront ajustables et chaque client disposera de ses propres règles pour personnaliser le chatbot en fonction de son contexte d’utilisation.

La performance de ses solutions d’intelligence artificielle a toujours été au cœur des préoccupations de Synapse Développement. Pour aller encore plus loin dans l’écoute et la réactivité face aux demandes des utilisateurs de Chatbot by Synapse, l’entreprise toulousaine travaille sur la mise en place de nouveaux indicateurs permettant de mesurer la qualité des réponses apportées. Car déployer un chatbot est un véritable atout pour une entreprise, si et seulement si ce dernier est vraiment performant !

Le multilingue automatique, c’est pour bientôt !

Enfin, évoquons l’un des axes d’amélioration les plus enthousiasmants : la gestion du multilingue. L’objectif est de pouvoir créer des chatbots dans un grand nombre de langues. Chatbot by Synapse sera en effet bientôt capable non seulement d’exploiter des documents et de dialoguer dans d’autres langues que le français ou l’anglais, mais aussi d’exploiter des bases de connaissances constituées automatiquement à partir de corpus documentaires multilingues.