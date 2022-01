Mooning Ads LLC / Mot-clé(s) : Devise cryptée / Chaîne à blocs

Cheems Inu - Développement de MemeTools et de jeux dans le métavers



07-Jan-2022 / 19:25 CET/CEST





Cheems Inu - Développement de MemeTools et de jeux dans le métavers



Wilmington, Delaware--(Newsfile Corp. - 7 janvier 2022) - Le jeton Cheems Inu lancera MemeTools et un jeu dans le métavers au cours des prochains mois. Cheems Inu, le roi des jetons de mème, ne peut plus être considéré comme un mème. La cryptomonnaie a été lancée le mois dernier sur la Binance Smart Chain (chaîne intelligente de Binance) comme un autre jeton basé sur le chien, mais depuis lors, l'équipe de développement a travaillé dur pour apporter une utilité et une valeur au jeton. La communauté a réagi et a propulsé la capitalisation boursière de Cheems Inu à un sommet sans précédent de 60 millions de dollars (US), grâce à plus de 40 000 détenteurs individuels.

Cheems Inu

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8485/109369_d4754d90d464e86d_001full.jpg

L'équipe de Cheems Inu est convaincue qu'elle peut adéquatement concilier l'aspect ludique d'un jeton de mème à l'utilité et à la fonctionnalité dans le but de créer un projet cryptographique véritablement révolutionnaire. La vision de l'équipe consiste à inspirer et à éduquer sa base en matière de technologie de chaîne de blocs et à créer de la richesse et de la liquidité pour la nouvelle génération d'investisseurs.

Développement de MemeTools selon l'échéancier prévu

La première partie de ce programme est déjà en cours et prévoit l'établissement d'un centre universel pour l'inscription des jetons et la création de graphiques et de matériel pédagogique à leur égard. Ce site, connu sous le nom de MEMETOOLS, sera opérationnel dans sa version initiale au cours du T1 2022. Plus tard en 2022, une fonctionnalité de swap appelée CHEEMSWAP sera ajoutée.

Outre l'exposition qui résultera de l'inscription sur le site Cheems Inu MEMETOOLS, les développeurs et les annonceurs de jetons pourront utiliser des espaces publicitaires partout sur la plateforme. Toutes les publicités et tous les frais seront payés en jetons Cheems Inu, dont la moitié sera retirée de la circulation et l'autre moitié sera ajoutée à l'offre de récompenses pour les futurs programmes employant une preuve d'enjeu.



Cheems Inu se joint au métavers



La deuxième partie du programme de l'équipe de développement a été annoncée le 30 décembre 2021 et la nouvelle a été fort bien accueillie. Cheems Inu s'associe à plusieurs autres projets sur BSC et ETH pour créer un jeu dans le métavers qui sera nommé Metapolis. Ce jeu « Play to Earn » se déroulera dans une immense ville virtuelle d'un monde ouvert, dans laquelle les utilisateurs s'affronteront pour accumuler des biens, de la richesse et de la renommée. Les détenteurs de Cheems Inu contrôleront le « centre-ville » de Metapolis, et les ventes de terrains (sous la forme de licences commerciales CHEEMSBURGER) ont maintenant commencé. Au moment de la rédaction du présent article, 26 % des places disponibles avaient été vendues dans les 10 heures suivant leur disponibilité. Les détenteurs de Cheems Inu sont emballés de faire partie du métavers, l'avenir du jeu.

Les licences Cheemsburger offriront un revenu passif à toute personne qui en est titulaire. De plus, la licence leur confère un bail dans un bâtiment du centre-ville de Métapolis et une chance de gagner plus d'argent dans le métavers. Les entreprises bénéficieront d'un soutien aux fins d'établissement et d'intégration dans les marchés en ligne et dans le monde réel. Tous les services et produits commerciaux existeront sous la forme de jetons non fongibles liquidés, ce qui signifie que les utilisateurs pourront toujours les vendre, même en l'absence d'acheteur direct. Ces fonctionnalités font partie d'un système économique révolutionnaire élaboré en partenariat avec d'autres équipes de Metapolis.



MemeTools et Cheemswap auront des emplacements physiques dans le métavers à partir desquels les utilisateurs pourront interagir avec ces plateformes en réalité virtuelle. Leur utilisation fera partie intégrante de la réussite de l'écosystème de Metapolis et apportera une plus grande exposition et un plus grand nombre de jetons retirés de la circulation à Cheems Inu. Ce n'est pas seulement un jeu, mais un moteur conçu pour apporter de la richesse à ceux qui le maîtrisent.

Ventilation de l'économie de la cryptomonnaie Cheems Inu

Offre de jetons totale : 6 000 000 000 000 000 000 000

Offre de jetons en circulation : 4 541 200 004 955 580 000 000

Taille maximale du portefeuille : 3 % de l'offre de jetons totale

Taxes : 10 % à l'achat et 15 % à la vente

50 % des taxes sont consacrées à une fonction de retrait de la circulation selon laquelle les jetons affectés sont définitivement supprimés de l'offre de jetons. Les taxes restantes sont consacrées au marketing et à la liquidité.

Personne-ressource :

Chase Winder

Représentant de la communauté

cawinder87@gmail.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/109369