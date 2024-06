Berne (awp/ats) - Les CFF ont enregistré mardi un record dans le transport de groupes: 66'717 voyageurs ont voyagé dans 2685 groupes, dont 2504 classes scolaires. Il s'agit d'une journée record pour la saison.

Par rapport à 2023, c'est une nouvelle augmentation, ont indiqué les CFF à Keystone-ATS. Près de 60'000 voyageurs répartis en 2175 groupes avaient alors été recensés. En juin de l'année dernière, 42'687 groupes, dont 33'766 classes d'école, ont voyagé dans toute la Suisse. Cette année, le nombre pourrait être plus élevé. Les voyages scolaires en train connaissent clairement un pic en juin.

Les courses d'école sont importantes pour l'entreprise, soulignent les CFF: elles représentent plus de 80% de toutes les réservations de groupes en juin. Les lundis et les vendredis, de nombreuses classes sont en route pour des camps, alors que les mardis et les jeudis sont privilégiés pour des courses d'école classiques.

Les enseignants alémaniques choisissent souvent des destinations en Suisse centrale pour leurs excursions. Les élèves du secondaire se rendent eux volontiers aux Grisons et au Tessin, notent les CFF. Les destinations préférées des classes romandes se trouvent en Valais, dans la région des Trois-Lacs et dans le Jura. Les Tessinois, quant à eux, restent le plus souvent dans leur canton. S'ils partent plus loin, c'est le plus souvent en Suisse centrale.

