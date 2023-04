Berne (awp/ats) - Deux trains régionaux ont déraillé vendredi dans le canton de Berne, probablement en raison du vent. L'un à Lüscherz, près de Bienne, et l'autre près de la gare de Büren zum Hof, sur la commune de Fraubrunnen. Les deux accidents ont fait plusieurs blessés, dont au moins un grave à Büren zum Hof.

L'accident de Lüscherz s'est produit vers 16h30, sur la ligne Bienne-Täuffelen-Anet (en direction de Bienne), exploitée par la compagnie Aare Seeland mobil (Asm), a précisé un porte-parole à Keystone-ATS.

La partie arrière du convoi a déraillé, et les wagons concernés sont tombés sur le flanc. Les pompiers ainsi qu'une ambulance sont intervenus.

A environ 40 kilomètres de là, vers 16h50, une partie d'un train de la compagnie RBS (Regionalverkehr Berne-Soleure) s'est renversée près de Büren zum Hof.

Selon Magdalena Rast, porte-parole de la police cantonale qui s'exprimait au journal télévisé de SRF, neuf adultes et trois enfants ont été blessés dans ce second accident. Au moment précis du déraillement, une station de mesure située dans la ville voisine de Koppigen (BE) a enregistré une rafale de 136 km/h, selon Meteonews.

ats/rp