Huang Hui, directeur adjoint de la Commission municipale de la santé de Chengdu, a déclaré qu'"afin de détecter les personnes infectées le plus rapidement possible, de couper la chaîne de transmission et de freiner la progression rapide de l'épidémie", les autorités sanitaires ont décidé de mettre en place des tests de masse dans toute la ville du 23 au 27 novembre.