Cheniere La. L'unité d'exportation de GNL Sabine 6 se rapproche de sa mise en service

Les régulateurs américains de l'énergie ont autorisé mercredi Cheniere Energy Inc. à introduire du gaz d'alimentation pour mettre en service certaines parties du sixième train de liquéfaction de l'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de la société américaine Sabine Pass LNG, en Louisiane.

L'approbation de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) des États-Unis fait suite à la demande formulée par Cheniere le 15 septembre. Le gaz d'alimentation est le gaz naturel provenant des pipelines que l'usine transformera en GNL.

Cheniere a déclaré qu'il s'attendait à ce que le Train 6 entre en service commercial au début de l'année 2022, mais les analystes notent que l'unité commencera probablement à produire du GNL en mode test plus tard cette année.

Cheniere est le plus gros exportateur de GNL des États-Unis et est également le plus gros acheteur de gaz naturel du pays.

Outre Sabine, qui aura la capacité de produire environ 30 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL lorsque le train 6 entrera en service, Cheniere possède également l'usine d'exportation de GNL Corpus Christi, au Texas, qui compte trois trains et 15 MTPA.

Un MTPA de GNL est l'équivalent d'environ 0,66 milliard de pieds cubes par jour de gaz naturel. (Reportage de Scott DiSavino ; édition de Marguerita Choy)