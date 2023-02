Chesapeake Energy a cédé des actifs pour 1,4 milliard de dollars au groupe Ineos

Ineos Energy acquiert une partie des actifs pétroliers et gaziers du producteur de gaz naturel américain Chesapeake Energy dans le schiste d'Eagle Ford, au sud du Texas, pour 1,4 milliard de dollars. Cette opération marque l'entrée d'Ineos Energy en tant qu'opérateur sur le marché américain du pétrole et du gaz onshore, avec l'acquisition de 2 300 puits, produisant une production nette de 36 000 baril équivalent pétrole. L'acquisition devrait être finalisée au deuxième trimestre, avec une date effective en octobre 2022.



L'ajout des actifs et des opérations de Chesapeake dans le sud du Texas s'inscrit dans la stratégie d'Ineos Energy visant à constituer un portefeuille global intégré, adapté à la transition énergétique, offrant des solutions énergétiques de haute qualité à ses clients.