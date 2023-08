Chesapeake Energy : forte baisse de son bénéfice net trimestriel

Au second trimestre 2023, le producteur de gaz naturel américain Chesapeake Energy a dégagé un bénéfice net de 391 millions de dollars, soit 2,73 dollars par action diluée. Celui-ci a nettement baissé comparé aux 1,23 milliards de dollars de bénéfices réalisés il y a un an à la même période. Son Ebitdax ajusté a chuté sur ce trimestre passant de 1,26 milliards de dollars à 524 millions de dollars. Au cours du deuxième trimestre 2023, Chesapeake a généré 515 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation contre 919 millions de dollars il y a un an.



Ses revenus ont diminué passant de 3,52 à 1,89 milliard de dollars.



Chesapeake Energy a augmenté son dividende de base de 4,5 % et versera 0,575 cents par action le 6 septembre 2023 aux actionnaires.



En outre, la production nette du deuxième trimestre s'est élevée à environ 3 653 millions de pieds cubes par jour (96 % de gaz naturel et 4 % de total des liquides), grâce à l'utilisation d'une moyenne de 12 appareils de forage pour forer 53 puits et mettre 27 puits en production.