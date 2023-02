Chevron augmente le rachat annuel d'actions et accroît ses dépenses aux États-Unis

Chevron a augmenté son taux de rachat d'actions de 17 % pour atteindre 17,5 milliards de dollars par an à partir du prochain trimestre et a doublé la fourchette annuelle pour atteindre entre 10 et 20 milliards de dollars d'ici 2025, en supposant que le prix du pétrole Brent se situe entre 50 et 70 dollars le baril, contre environ 80 dollars actuellement.

Les actions ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 165,20 $ dans les échanges de pré-marché.

Les dépenses de cette année seront proches de la limite supérieure de ses prévisions de 15 à 17 milliards de dollars jusqu'en 2027, avec une part plus importante aux États-Unis, a déclaré la société. Chevron a réaffirmé son intention d'atteindre un million de barils par jour de pétrole et de gaz provenant du bassin de schiste Permian aux États-Unis en 2025.

Les dépenses liées aux opérations pétrolières au Kazakhstan sont en baisse d'environ 500 millions de dollars et devraient diminuer d'un autre milliard de dollars, ce qui laisse plus de place pour investir ailleurs, a déclaré la société.

En janvier, Chevron a triplé son budget de rachat d'actions pour le porter à 75 milliards de dollars, sans date d'expiration fixe. L'année dernière, la société a affiché des bénéfices records qui lui ont permis d'autoriser la plus ambitieuse distribution aux actionnaires parmi les producteurs de pétrole occidentaux.

Les principales compagnies pétrolières occidentales ont versé un montant record de 219 milliards de dollars en dividendes et en rachats d'actions aux investisseurs en 2022, suscitant des appels indignés aux gouvernements pour qu'ils imposent des taxes exceptionnelles à l'industrie afin d'aider les consommateurs à faire face aux coûts énergétiques.

L'année dernière, Chevron a reversé 26 milliards de dollars via des dividendes et des rachats d'actions aux actionnaires et a investi 15,7 milliards de dollars dans ses opérations.

"Chevron a l'intention d'être un leader dans les activités liées à l'énergie traditionnelle et à l'énergie nouvelle", a déclaré Mike Wirth, Chief Executive Officer, dans son discours préparé.

"Cette année, nous exploiterons quatre appareils de forage alimentés par le réseau et un appareil de fracturation alimenté au gaz naturel. Environ 40 % de notre énergie fournie par le réseau sera d'origine éolienne et solaire", a ajouté la société.