Chevron cherche à vendre ses actifs pétroliers et gaziers en Guinée équatoriale -sources

La société américaine a acquis les actifs dans le pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'acquisition de Noble Energy pour 13 milliards de dollars en 2020.

Chevron a engagé la banque d'investissement Jefferies pour gérer le processus de vente qui pourrait lever jusqu'à 1 milliard de dollars, ont précisé les sources.

Chevron a refusé de commenter. Jefferies s'est refusé à tout commentaire.

La décision de vendre les actifs en Guinée équatoriale intervient alors que Chevron se concentre sur ses centres de production les plus rentables, notamment le bassin de schiste Permian aux États-Unis et le Kazakhstan, ont indiqué les sources.

Avec des prix du pétrole au plus haut depuis sept ans et des perspectives de demande forte, les principales compagnies pétrolières et gazières du monde espèrent attirer des acheteurs plus petits, tels que des producteurs financés par des fonds d'investissement, pour des actifs vieillissants et non essentiels.

Chevron détient une participation de 38 % dans le champ pétrolier d'Aseng et le champ de gaz naturel de Yolanda dans le bloc 1 de la Guinée équatoriale, ainsi qu'une participation de 45 % dans le champ de gaz et de condensats d'Alen dans le bloc O. Elle exploite ces trois champs.

La société a renforcé sa présence en Guinée équatoriale en décembre en signant un accord de partage de la production pour un bloc offshore dans le bassin de Douala.

Les actifs de la Guinée équatoriale ont ajouté 441 milliards de pieds cubes de gaz naturel aux réserves de Chevron en 2020, selon son rapport annuel.