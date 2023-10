Le conseil de surveillance d'Allianz a prolongé le contrat du directeur général Oliver Baete, mais la société a nommé un nouveau directeur financier pour remplacer l'actuel qui part pour un autre poste, a déclaré Allianz lundi.

Il n'était pas certain que M. Baete resterait en poste. Allianz se remet d'un scandale de fonds américains qui a donné lieu à un règlement de 6 milliards de dollars avec le ministère américain de la justice et la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse).