Chez Tesla, peu de contentieux... jusque-là

Les procédures visant Tesla et/ou ses dirigeants pourraient se multiplier dans les prochaines semaines, après l'annonce du projet de retrait de la cote de la société. De nombreuses rumeurs circulent en effet. Il faut dire qu'Elon Musk a un talent certain pour semer la zizanie par ses déclarations à l'emporte-pièce. Pourtant, la vie récente de la société compte assez peu de gros litiges juridiques.



Un coup d'œil au dernier rapport trimestriel permet de constater qu'il n'y a que cinq points dans la rubrique "procédures en cours" :

• Action de groupe concernant les états financiers et les prévisions de SolarCity : éteinte depuis le 18 mars 2018.

• Assignations des dirigeants et du conseil de Tesla concernant les conditions d'acquisition de SolarCity : affaire pendante.

• Action de groupe visant la société et certains dirigeants pour la communication financière autour de la Model 3 : affaire pendante (audition le 24 août 2018).

• Assignation par un actionnaire contestant les conditions d'attribution du plan de stock-options d'Elon Musk : affaire pendante.

• Tesla reçoit régulièrement des demandes d'informations des régulateurs, comme les organismes de sécurité routière (NHTSA, NTSB) et le gendarme boursier américain (SEC).



Depuis quelques jours, d'autres dossiers présumés ou avérés sont venus enrichir la liste :

• Enquête (présumée) de la SEC sur les conditions d'annonce du retrait de la cote par Elon Musk (Reuters).

• Enquête (présumée) de la SEC sur la communication financière entourant la Model 3 (Wall Street Journal).

• Plainte d'un ancien salarié accusant Tesla d'espionner ses salariés par piratage de leurs smartphones et de leurs ordinateurs.

