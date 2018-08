Chicago hebdo: un oeil sur Moscou, le blé rebondit

CHICAGO (awp/afp) - Le cours du blé a progressé cette semaine à Chicago et s'est un peu remis d'un mois d'août difficile, alors que les marchés spéculaient sur une possible restriction des exportations russes. Le maïs et le soja ont reculé.

"Les rumeurs d'une limitation des exportations russes ont refait surface" après des bruits similaires courant août, a affirmé Dewey Strickler de Watch Market Advisors.

Après une période de sécheresse qui a altéré sa production, Moscou pourrait décider d'imposer une taxe à l'exportation à partir d'une certaine quantité vendue à l'étranger, dans l'objectif de réserver du blé pour sa propre consommation.

Le quotidien russe Kommersant a indiqué jeudi qu'une rencontre aurait lieu le 3 septembre au ministère de l'Agriculture avec les exportateurs du pays, une information également relayée par la presse américaine.

"On soupçonne les Russes d'entretenir ces rumeurs pour soutenir les cours et faire entrer davantage de devises", a affirmé à l'AFP un courtier ayant requis l'anonymat, le prix du blé ayant plongé depuis le début du mois d'août.

Toujours est-il que ces rumeurs profitaient également au blé américain qui pourrait devenir plus attractif pour les acheteurs étrangers.

"Si la Russie, voire l'Ukraine, imposent des taxes, les Etats-Unis pourraient se remettre à vendre notamment aux pays du Moyen-Orient, ce qu'ils faisaient déjà avant que les pays d'Europe de l'Est deviennent d'aussi gros producteurs", a decrypté Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics.

Il ajoute que le coût de transport du blé américain vers ces pays serait moins rédhibitoire.

Les cours du soja et du maïs ont quand à eux baissé sur l'ensemble de la semaine.

La légère amélioration de la qualité des cultures américaines de soja dévoilée dans un rapport lundi du ministère de l'Agriculture (USDA) a participé au recul sur l'oléagineux et a également influencé le cours du maïs.

Mais c'est surtout les inquiétudes commerciales qui ont pesé sur les cours.

Le plus gros acheteur de soja américain, Pékin, pourrait subir dès la semaine prochaine de nouvelles taxes américaines sur l'équivalent de 200 milliards de dollars de produits importés de Chine, a affirmé jeudi l'agence Bloomberg.

Par ailleurs, dans le cadre des négociations pour moderniser l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), l'administration Trump a affirmé vendredi que le Canada n'avait fait "aucune concession" dans le secteur agricole, à savoir le mécanisme de protection du secteur laitier. De quoi jeter un froid sur les discussions.

Les cours se maintenaient toutefois vendredi en séance, portés par l'annonce de deux ventes américaines vers des destinations inconnues, de 273.800 tonnes de maïs et de 250.000 tonnes de soja.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, contrat le plus échangé, évoluait vendredi à 3,6175 dollars contre 3,6275 dollars vendredi dernier à la clôture.

Le boisseau de blé pour décembre s'échangeait à 5,4450 dollars contre 5,3650 dollars il y a une semaine.

Le boisseau de soja pour novembre, également le plus échangé, cotait 8,3850 dollars contre 8,5525 dollars une semaine auparavant à la fermeture.

bur-alb/jum/cma