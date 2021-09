Chicago: le maïs au plus bas depuis janvier, Ida toujours dans les têtes

New York (awp/afp) - Les cours du maïs, du blé et du soja étaient de nouveau affectés par les perturbations consécutives au passage de l'ouragan Ida, qui frappent les exportations agricoles américaines.

En baisse quasiment tout au long de la séance, le maïs a même touché, après la clôture, un plus bas depuis le 25 janvier, à 5,1025 dollars le boisseau (environ 25 kg).

En petite forme depuis le milieu de la semaine dernière, le maïs pâtit de la paralysie partielle des installations situées en Louisiane, où a frappé l'ouragan Ida, selon Michael Zuzolo, président du cabinet Global Commodity Analytics and Consulting.

Plus de 60% des exportations de maïs et soja passent par la région de la Nouvelle-Orléans.

Des chiffres publiés mardi par le ministère américain de l'Agriculture (USDA) concernant les cargaisons inspectées avant exportation font ainsi état de quantités divisées par deux pour le maïs par rapport à la semaine précédente et par plus de six pour le soja.

"Cela continue à signaler au marché qu'il y a un risque de perdre des commandes" au profit d'autres pays producteurs, a expliqué Michael Zuzolo.

Au-delà du maïs, blé et soja ont été touchés par ce sentiment d'inquiétude, à une période où les prix ont tendance à baisser à mesure que s'achèvent la maturation du maïs et du soja, tandis que les moissons du blé sont terminées.

L'atmosphère générale a été renforcée par le rebond du dollar et la baisse des cours du pétrole, les prix des matières premières agricoles évoluant souvent de concert avec ceux de l'or noir.

Michael Zuzolo ne s'attend pas à ce que les cours se redressent avant la publication du rapport Wasde du ministère américain de l'Agriculture sur la demande et la production mondiale de céréales, vendredi.

Les craintes du marché quant à un impact significatif d'Ida sur les exportations et l'anticipation d'une production mondiale révisée à la hausse vendredi devraient plomber le marché durant les séances à venir, selon lui.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé à 7,1975 dollars contre 7,2625 dollars à la précédente clôture, en baisse de 0,89% par rapport à la clôture de vendredi, le marché n'ayant pas connu de séance lundi, jour férié aux Etats-Unis.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,1075 dollars contre 5,2400 dollars, en repli de 2,52%.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,7700 dollars contre 12,9200 dollars, en recul de 1,16%.

afp/al