Le département de la police de Louisville, dans le Kentucky, dont les agents ont abattu Breonna Taylor, viole régulièrement les droits civils des Noirs, fait un usage excessif de la force et procède à des fouilles illégales, a déclaré mercredi le ministère américain de la justice.

Voici cinq points à retenir de ce rapport :

CHIENS MORDEURS

La police de Louisville déploie des chiens contre des personnes qui ne représentent pas une menace et les laisse continuer à mordre après que le suspect s'est rendu, selon le rapport. Il cite un cas où un policier a ordonné à son chien de mordre un adolescent noir de 14 ans qui ne résistait pas. L'adolescent a crié "Ok ! Ok ! À l'aide ! Attrapez le chien, s'il vous plaît !" Mais les policiers sont restés au-dessus de lui en criant des ordres pendant au moins 30 secondes, tandis que le chien rongeait le bras de l'adolescent.

CONTRAINTES CERVICALES

L'enquête a révélé que la police de Louisville utilise des moyens de contrainte par le cou dangereux contre des personnes qui ne représentent aucune menace. Elle a cité le cas d'un homme âgé de race noire qui "dansait dans la rue". À leur arrivée, un policier l'a saisi, l'a traîné au sol et s'est assis sur son cou tout en s'efforçant de lui passer les menottes. Des témoins sont restés là et ont supplié le policier d'enlever son "genou du cou de cet homme, c'est un être humain".

ESCALADE INUTILE DE LA VIOLENCE

L'enquête a révélé des cas où les agents ont inutilement intensifié les affrontements. Dans l'un de ces cas, la police a répondu à un appel de violence domestique concernant un homme noir. Lorsqu'ils sont arrivés et ont vu un homme avec une scie dans les mains, ils ont crié "Lâchez-la !" et lui ont tiré dessus à 13 reprises avant qu'il n'ait eu l'occasion de répondre à leurs ordres. L'homme est mort.

CIBLAGE DES CONDUCTEURS NOIRS

Selon le rapport, la police de Louisville s'en prend de manière disproportionnée aux Noirs de la ville. De 2013 à 2009, la police a eu entre 54 % et 95 % plus de chances de fouiller les conducteurs noirs que les conducteurs blancs lors des contrôles routiers.

UNE FORCE EXCESSIVE

Le ministère de la Justice a constaté que la police de Louisville faisait un usage excessif de la force, en violation des droits du quatrième amendement. Dans l'un des cas cités dans le rapport, un agent a utilisé sa botte pour pousser au sol une femme blanche ivre et en pleurs, après avoir perdu patience avec elle. Après que la femme a essayé de mordre l'extérieur de sa chaussure, il l'a frappée à plusieurs reprises au visage avec sa lampe de poche.