Chiffre d'affaires annuel en forte hausse pour la Française de l'Énergie

La Française de l'Énergie, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires annuel de 26,2 millions d'euros, en très forte hausse (156% par rapport à 2021), porté par une nette augmentation des volumes de production et des prix de marché favorables au cours du deuxième semestre 2022. Le groupe enregistre par ailleurs un chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros sur le quatrième trimestre 2022 (avril - juin 2022), en hausse de 217% par rapport à l'exercice précédent. Toutes ses activités progressent dans un environnement de marché porteur.



Dans ce contexte, FDE confirme être en avance sur ses objectifs annualisés de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA supérieure à 45% d'ici fin décembre 2022.



A plus long terme, à l'horizon 2026, le groupe vise une croissance organique forte afin d'atteindre un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions d'euros et une amélioration continue de sa rentabilité avec un EBITDA excédant 50 millions d'euros.



L'activité de production de gaz est restée très dynamique sur l'exercice 2022. Les revenus associés ont ainsi plus que triplé pour s'établir à 11,8 millions d'euros, soutenus par une nouvelle hausse des volumes produits (+ 8%) et un prix de vente marché moyen de 46,70 euros /MWh en 2022 (+ 218%).



Les revenus liés à la production d'électricité ont doublé pour atteindre 12,9 millions d'euros (+97% par rapport à 2021), portés par l'augmentation des capacités de production du groupe (mise en service de trois cogénérations additionnelles à Anderlues en janvier 2022) et des prix de vente de l'électricité belge très favorables, atteignant 195,10 euros/MWh en moyenne sur l'exercice.



Les revenus issus de la vente de chaleur à Béthune et Creutzwald ont également doublé pour s'établir à 363 000 en 2022 (contre 178 000 en 2021).