Chiffres des neuf premiers mois de 2018 : Sartorius Stedim Biotech poursuit sa croissance à deux chiffres

Regulatory News:

Avec une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, Sartorius Stedim Biotech (SSB) (Paris:DIM), l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, poursuit sa trajectoire de croissance.

« Notre dynamique s’est fortement accélérée cette année, même si l’on tient compte des comparables modérés, notamment en ce qui concerne le troisième trimestre 2017. Nous avons enregistré une progression dynamique dans toutes les catégories de produits et zones géographiques, ainsi qu’une hausse significative de notre rentabilité. Les conditions sur le marché biopharmaceutique restent saines et la demande, pour nos produits, demeure élevée. Forts de prises de commandes soutenues, nous sommes bien engagés dans la réalisation de nos objectifs ambitieux pour 2018 », déclare Joachim Kreuzburg, président du Conseil d`administration et président directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech.

Développement des activités du Groupe

Au cours des 9 premiers mois de 2018, Sartorius Stedim Biotech a augmenté son chiffre d'affaires à taux de change constant de 13,8 %, à 896,1 millions d'euros (publié +11,4 %). La croissance a été alimentée à la fois par la demande soutenue d’équipements et de produits à usage unique. La quasi-totalité de la hausse du chiffre d'affaires a été réalisée de manière organique tandis que la consolidation de la société Umetrics a apporté une contribution d'environ 0,5 point de pourcentage à la croissance. Les prises de commandes ont également connu une augmentation significative de 14,5 % à taux de change constant, à 955,6 millions d'euros (publié +12,0 %).

En ce qui concerne les zones géographiques, les Amériques ont été un moteur de croissance, avec un gain de 20,3 %, à 315,8 millions d’euros, par rapport à un exercice précédent en demi-teinte (publié +15,9 %). En comparaison avec sa croissance élevée sur la même période de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires dans la zone Asie|Pacifique confirme son évolution positive, avec une hausse de 11,9 % à 203,8 millions d'euros. La région EMEA2) enregistre un gain solide de 9,8 %, à 376,5 millions d'euros (publié +9,4 %). (Variations par zone géographique exprimées à taux de change constant).

Au cours des 9 premiers mois de 2018, l’augmentation de l’EBITDA courant1) de Sartorius Stedim Biotech est encore plus prononcée que celle de son chiffre d'affaires, avec une hausse de 17,2 % à 251,4 millions d'euros. Portée par des économies d'échelle et un mix produit positif, la marge respective du Groupe s'est considérablement améliorée, de 26,7 % à 28,1 % en glissement annuel. Le résultat net3) du Groupe enregistre une croissance encore plus marquée, en hausse de 22,9 %, passant de 130,8 millions d'euros à 160,7 millions d'euros, ce qui s’est traduit traduit par un résultat net courant par action de 1,74 euro (9M 2017 : 1,42 euro).

Les principaux indicateurs financiers du Groupe sont demeurés à des niveaux très solides. À la fin de la période considérée, le ratio endettement net | EBITDA courant s'établissait à 0,4, tandis que le ratio de capitaux propres s'élevait à 61,6 % (31 déc. 2017 : 0,4 et 62,6 %, respectivement). Le ratio dépenses d’investissement (CAPEX) /chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2018 s’établit à 13,9 %, conformément aux attentes (9M 2017 : 11,3 %). Les activités d'investissement se sont concentrées sur l’extension de notre usine de filtres et poches à usage unique de Porto Rico, l’informatique et les projets de numérisation, ainsi que sur la consolidation et le développement des sites et de la capacité de production à Göttingen (Allemagne).

Des objectifs 2018 confirmés et précisés

Compte tenu de l'évolution positive des activités au cours des 9 premiers mois de 2018, la direction précise ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice : perspective de croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette initialement prévue de 11 % à 14 %, et projection de marge d'EBITDA courant maintenue à 28,0 % environ, en hausse par rapport aux 27,3 % de l'exercice précédent.

Toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. Compte tenu de l'évolution des devises, les résultats publiés à taux de change courant peuvent être différents.

1) Sartorius utilise l'EBITDA courant (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents) comme principal indicateur de rentabilité

2) EMEA = Europe | Moyen-Orient | Afrique

3) Après intérêts minoritaires, corrigés des éléments non récurrents, hors amortissements et sur la base du résultat financier et du taux d’impôt normalisés

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu'ils sont basés sur des hypothèses et des estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président du Conseil d`administration et président directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une conférence téléphonique le mardi 23 octobre 2018, à 15 h 00 (HNEC), pour discuter des résultats de la société avec les analystes et investisseurs. Vous pouvez vous enregistrer à la conférence téléphonique à l'adresse suivante :

http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6785779&linkSecurityString=2c6a4a5c7

Sinon, pour y participer, vous pouvez composer le numéro suivant sans vous enregistrer :

+49 (0) 69 566 03 6000

Vous pouvez vous enregistrer à la conférence téléphonique à l'adresse suivante : https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations

Fichiers image

https://www.sartorius.com/en/company/newsroom/downloads-publications

Calendrier financier

29 janvier 2019 Publication des chiffres préliminaires pour 2018

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux partenaires internationaux de l'industrie biopharmaceutique. Prestataire de solutions intégrées, l’entreprise accompagne ses clients dans la fabrication sûre, rapide et économiquement maîtrisée de médicaments issus des biotechnologies. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le Groupe enregistre une croissance annuelle à deux chiffres en moyenne et se développe à un rythme régulier en élargissant son portefeuille grâce à l’acquisition de technologies complémentaires. En 2017, Sartorius Stedim Biotech employait quelque 5 100 personnes. Le chiffre d’affaires 2017 de l’entreprise s’élevait à 1 081,0 millions d'euros.

Indicateurs de performance clés pour neuf premiers mois de l'exercice 2018

En millions d’euros sauf indications particulières 9 mois

2018 9 mois1)

2017 ∆ en %

déclaré ∆ en % cc2)) Chiffre d’affaires 896,1 804,7 +11,4 +13,8 EMEA3) 376,5 344,2 +9,4 +9,8 Les Amériques3) 315,8 272,6 +15,9 +20,3 Asie | Pacifique3) 203,8 187,9 +8,4 +11,9 Prises de commandes 955,6 853,0 +12,0 +14,5 EBITDA courant4) 251,4 214,5 +17,2 Marge d’EBITDA courant4) en % 28,1 26,7 +1,4pp Résultat net courant5) 160,7 130,8 +22,9 Résultat net courant5) par action en € 1,74 1,42 +22,9

1) Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics (renommé depuis en Sartorius Stedim Data Analytics AB)

2) cc = à taux de change constant

3) Selon la localisation des clients

4) EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents

5) Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors Amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181022005745/fr/