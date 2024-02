3 février (Reuters) - Au moins 46 personnes ont été tuées dans les incendies de forêts qui ravagent le centre du Chili, a déclaré samedi le président chilien Gabriel Boric, prévenant que le bilan pourrait s'alourdir.

La ministre chilienne de l'Intérieur, Carolina Toha, a dit samedi qu'au moins 19 personnes avaient été tuées dans des incendies de forêts dans la ville côtière de Vina del Mar.

De la fumée noire s'élevait dans le ciel au-dessus de nombreuses parties de la région de Valparaiso, qui compte près d'un million d'habitants dans le centre du pays, tandis que les pompiers, à l'aide d'hélicoptères et de camions, s'efforçaient d'éteindre les flammes.

Selon Carolina Toha, 92 incendies étaient en cours dans tout le pays et plus de 43.000 hectares ont été ravagés par les flammes.

"Le bilan des victimes est très provisoire", a déclaré Carolina Toha. "Nous avons des informations en provenance d'autres endroits qui indiquent qu'il pourrait y avoir plus de morts, mais nous n'avons pas de confirmation sur le terrain."

Les incendies de forêt ne sont pas rares au Chili pendant les mois d'été. L'année dernière, à la suite d'une vague de chaleur record, quelque 27 personnes sont mortes et plus de 400.000 hectares ont été brûlés.

"La zone touchée par les incendies aujourd'hui est beaucoup plus petite que l'année dernière (mais) à l'heure actuelle, le nombre d'hectares touchés se multiplie très rapidement", a-t-elle ajouté.

Les autorités sont très préoccupées par certains incendies qui se développent près des zones urbaines "avec un potentiel très élevé d'affecter les personnes, les maisons et les installations", a ajouté la ministre de l'Intérieur.

Gabriel Boric a décrété l'état d'exception en raison de violents feux de forêt dans les secteurs de Valparaiso et de Vina del Mar, a indiqué samedi le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. (Reportage Diego Ore, avec la contribution de Natalia Ramos et Jorge Vega ; Version française Kate Entringer et Camille Raynaud)