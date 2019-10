Chili-Sept morts dans les émeutes, le pays est "en guerre", dit le président

(Actualisé avec détails)

SANTIAGO, 21 octobre (Reuters) - Le gouvernement chilien va étendre l'état d'urgence aux villes du nord et du sud, a annoncé dimanche soir le président Sebastian Pinera, après la mort d'au moins sept personnes lors d'affrontements violents et d'incendies criminels ce week-end.

"Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, qui est prêt à faire usage de la violence sans aucune limite", a-t-il déclaré dans une allocution à la télévision depuis le siège de l'armée à Santiago.

Le président a confirmé que l'état d'urgence - qu'il a déclaré à Santiago samedi, entraînant le déploiement de l'armée dans les rues de la ville - serait étendu au nord et au sud de la capitale.

Le mouvement de contestation, initié par des lycéens et des étudiants, a débuté il y a deux semaines en raison de la hausse du prix du titre de transport.

Sebastian Pinera a annoncé que les réseaux de bus et de métro à Santiago fonctionneraient partiellement lundi, ainsi que les hôpitaux, certaines écoles et crèches, et appelé les Chiliens à se regrouper et à aider leurs voisins et à rester en sécurité.

Le ministre de l'Intérieur, Andres Chadwick, a annoncé plus tôt dimanche soir que la décision d'étendre l'état d'urgence avait été prise dans un contexte "d'escalade de la violence et du vandalisme".

Les effectifs de l'armée et de la police sont actuellement de 10.500 à Santiago et seront renforcés si nécessaires, a-t-il précisé.

Santiago et plusieurs autres villes chiliennes ont été le théâtre d'émeutes conduisant le président Sebastian Pinera a annoncé qu'il gelait la hausse du prix du titre de transport, à l'origine du mouvement de contestation, et déclaré l'état d'urgence.

L'état d'urgence, déclaré samedi à Santiago, sera étendu aux villes d'Antofagasta, Valparaiso, Valdivia, Chillan, Talca, Temuco et Punta Arenas, a indiqué le ministre de l'Intérieur.

Les réseaux de transports étaient bloqués dimanche à Santiago et les vols au départ et à l'arrivée de la capitale chilienne étaient perturbés en raison de la crise.

Les autorités militaires, mandatées par le président Pinera pour rétablir l'ordre à Santiago, ont décrété un nouveau couvre-feu dimanche, à partir de 19h00 (22h00 GMT) jusqu'à lundi matin 06h00 (09h00 GMT).

Plusieurs grandes manifestations ont toutefois continué au-delà de l'heure de couvre-feu, ont rapporté des témoins et des médias chiliens. (Aislinn Laing, Fabian Cambero, Natalia Ramos et Dave Sherwood; Arthur Connan pour le service français)