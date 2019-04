Chili: bonnes perspectives pour le cuivre, tiré par la demande chinoise

Santiago du Chili (awp/afp) - Le gouvernement du Chili, premier producteur mondial de cuivre, a maintenu jeudi ses prévisions de prix à 3,05 dollars par livre de métal pour 2019, en raison des bonnes perspectives de croissance en Chine, son client le plus important.

Le ministre des Mines, Baldo Prokurica, a expliqué qu'"actuellement le marché est techniquement en équilibre", avec une demande de cuivre "légèrement" supérieure à l'offre.

Dans ce contexte et au vu des bonnes perspectives économiques en Chine, grâce à "des chiffres positifs de croissance en matière d'exportations, d'activités manufacturières et de ventes au détail en avril", l'estimation du prix du métal est maintenue à 3,05 dollars la livre pour 2019 et 3,08 dollars pour 2020, selon un communiqué de la Commission chilienne du cuivre (Cochilco).

Selon le directeur des études et politiques publiques de Cochilco, Jorge Cantallopts, cette estimation prend en compte le fait que les risques en matière commerciale au niveau mondial "n'ont pas pu être dissipés à court terme" et que la Chine devrait connaître une croissance de 6,3% du PIB en 2019.

"Bien que le résultat des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis soit positif pour la confiance du marché, la surtaxe tarifaire de 10% imposée par les États-Unis sur les produits importés de Chine devrait demeurer inchangée. Par conséquent, la croissance du prix du cuivre devrait être graduelle cette année", a souligné M. Cantallopts.

Il a également estimé que la demande mondiale de cuivre en 2019 devrait augmenter de 1,9%, avec en particulier une hausse de la demande en Chine (+ 2,5% par rapport à 2018) et en Inde (+10% par rapport à 2018).

En 2020, la demande mondiale devrait baisser de 2% par rapport à 2019.

Selon M. Cantallopts, la production chilienne de cuivre atteindra 5,96 millions de tonnes en 2019 et 6 millions en 2020.

afp/rp