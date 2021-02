Chimie : BASF prévoit une reprise en 2021 après un an dans le rouge

Berlin (awp/afp) - Le chimiste allemand BASF a fait état mercredi de pertes nettes en 2020, en raison de la crise du Covid-19 et de restructurations, mais s'attend à une reprise de l'activité en 2021, malgré "les incertitudes".

Le groupe de Ludwigshafen a connu une perte nette de 1,06 milliard d'euros (1,16 milliard de francs suisses) sur un an, après un bénéfice de 8,4 milliards d'euros (9,22 milliards de francs suisses) en 2019, selon des chiffres publiés vendredi.

Pour 2021, le groupe s'attend à profiter "d'une reprise économique" après "un ralentissement brutal lié à la pandémie de Covid-19".

Le chimiste prévoit d'atteindre un bénéfice opérationnel "entre 4,1 et 5 milliards d'euros", et un chiffre d'affaires "entre 61 et 64 milliards d'euros".

Mais "les incertitudes restent élevées", tempère-t-il.

BASF a été fortement plombé pendant une grande partie de l'année 2020 par la crise du Covid-19, qui a ralenti son activité.

Le groupe a connu une perte opérationnelle (EBIT) de 191 millions d'euros en 2020, selon des chiffres préliminaires publiés fin janvier.

BASF a particulièrement souffert au troisième trimestre, avec une perte d'exploitation de 2,6 milliards d'euros.

Les divisions les plus touchées par la crise ont été la pétrochimie et les transports (automobile, aviation), affirme l'entreprise.

Les résultats d'exploitation ont aussi été plombés par "des provisions" réalisées pour financer "des coûts de restructuration", ajoute le groupe.

En septembre, le groupe a annoncé la suppression de 2.000 emplois dans sa division de support aux services commerciaux.

Mais BASF a connu une forte reprise au quatrième trimestre.

"Nous avons augmenté nos volumes dans toutes les régions" durant cette période s'est félicité vendredi le président du groupe Martin Brudermüller, cité dans un communiqué.

Le résultat opérationnel de BASF a bondit de 61% sur un an, à 932 millions d'euros durant cette période.

La reprise de l'activité automobile en fin d'année, notamment grâce au dynamisme du marché chinois, a contribué à faire repartir l'activité.

afp/md