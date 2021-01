Chimie Des géants très réactifs face à la crise

Le secteur pâtit de la difficulté des industries en aval, notamment le pétrole, le gaz, l’automobile et l’aéronautique.



La chimie française peut néanmoins compter sur une demande soutenue sur les marchés de la construction, des peintures décoratives et de la croissance dans les batteries.

Une chimie européenne à la peine

Le dernier rapport de conjoncture du Cefic, fédération européenne de la chimie, souligne que, dans l'Europe des 27, la production chimique a reculé de 4,4 % sur les neufs premiers mois de l'année. Le secteur subit la diminution de la demande de la part des secteurs en aval. En première ligne, le secteur de l'automobile, qui a affiché un recul de plus de 28% de sa production sur neuf mois en Europe. Certains pays s'en sortent moins bien que d'autres. La production en volumes en France s'est contractée de 13,2% sur la période, par rapport à la même période de l'année précédente. En Italie la chute a été de 10,2 %. En revanche en Pologne le volume de production s'est stabilisé et il ne recule que de 3,5% en Allemagne. La chimie européenne subit une dégradation de sa production plus forte que celle de la chimie mondiale sur les neufs premiers mois (-1.8%). Cette dernière bénéficie notamment d'une production qui s'est légèrement renchérie en Chine (+0.7%).

Vaste réorganisation pour les géants de la chimie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021. Quant à Arkema, il affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros en 2020 par rapport à 2019. Il a également réduit ses investissements de 100 millions par rapport au plan initial de 700 millions. Le chimiste français est également engagé dans un plan de recentrage, avec la cession récente de son activité de plexiglas à l'américain Trinseo, pour 1,1 milliard d'euros.